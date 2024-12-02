Валентина Матвиенко в интервью «Аргументам и фактам» поделилась мнением о переговорах по Украине. Она осветила исторические контексты, которые влияют на современную ситуацию.

В интервью «Аргументам и фактам» Валентина Матвиенко затронула важные аспекты, касающиеся ситуации на Украине и вероятности переговоров. Она отметила, что необходимо рассматривать события в контексте 1991 года, когда произошли значительные изменения в геополитической ситуации. Матвиенко указала на то, что Запад, воспользовавшись моментом, начал активные действия по всей границе России, включая Украину. По ее словам, именно эта страна стала мишенью для подрывной деятельности, поскольку у нее самая протяженная граница с Россией и высокая численность населения.

Матвиенко также коснулась темы белорусского опыта, подчеркнув, что руководство страны своевременно приняло меры для укрепления интеграции, что помогло избежать аналогичных конфликтов. Подписание Договора о создании Союзного государства, по ее мнению, сыграло ключевую роль в обеспечении стабильности в Беларуси и предотвращении вмешательства Запада. Она выразила уверенность, что без сильного лидера в конце 1990-х годов ситуация могла бы развиться иначе.

Когда речь зашла о текущих переговорах, Матвиенко отметила, что громкие заявления о быстром разрешении конфликта исчезли, но это не значит, что вопрос утратил актуальность. Она упомянула о недавнем назначении спецпосланника по Украине, что говорит о продолжающемся интересе к этой теме со стороны американской администрации. В ее личном прогнозе вероятность начала реальных переговоров в 2025 году выглядит более обнадеживающей, чем возможность их полного отсутствия.

Однако, по ее мнению, действия Запада могут существенно повлиять на процесс. Уходящая администрация США, по ее словам, пытается эскалировать ситуацию, что может осложнить будущие переговоры. Матвиенко считает, что такие провокации могут привести к необходимости начинать диалог не с нуля, а с негативных позиций, что создаёт дополнительные сложности.

Она подытожила, что России не следует ожидать изменений в политике Запада и необходимо продолжать работать над своими целями. Матвиенко призвала к активным действиям, не оглядываясь на внешние обстоятельства. Важно, чтобы российские лидеры были готовы к вызовам и проявили необходимые качества для успешного ведения переговоров.