Компания Maxsun анонсировала свою новую видеокарту, основанную на архитектуре Intel Battlemage, которая будет представлена 3 декабря.

Maxsun, китайский производитель компьютерного оборудования, готовится представить свою новую видеокарту, основанную на архитектуре Intel Battlemage, 3 декабря. Событие совпадает с официальным анонсом Intel дискретных графических карт на базе Battlemage Xe2.

Графический процессор Arc B580, судя по изображениям, имеет стильный дизайн с тремя вентиляторами и черным кожухом. Хотя точные характеристики пока не раскрыты, известно, что частота ядра может достигать 2,8 ГГц, особенно если карта будет разогнана на заводе.

Maxsun не так известен, как некоторые другие производители, но его продукция, включая графические процессоры, пользуется спросом на платформах вроде Amazon. Компания также выпускает материнские платы и решения для хранения данных, но именно видеокарты принесли ей наибольшую популярность, например, старая модель Radeon RX 580.

На данный момент неясно, сколько выходов дисплея будет у Arc B580 и сколько 8-контактных разъемов питания она получит. Учитывая, что аналогичная модель от ASRock имеет два 8-контактных разъема, можно предположить, что Maxsun пойдет по тому же пути.