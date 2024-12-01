Казахстан подтвердил свою позицию по санкциям, заявив, что не будет ограничивать свои производства в ущерб экономике. Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин отметил важность защиты трудовых коллективов и местных предприятий.

Казахстан четко обозначил свою позицию относительно западных санкций, подчеркнув, что не намерен следовать им, если это повредит отечественным производствам. Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин в интервью заявил, что определенные товары, производимые в стране, попадают под санкционные ограничения, но Казахстан не собирается вводить рестрикции на них. Это решение связано с необходимостью поддерживать трудовые коллективы и целые города, зависящие от этих производств.

Жумангарин также отметил, что Казахстан не собирается выступать в роли страны, через которую обходят санкции. Он подчеркивает, что республика не будет "слепо следовать" антироссийским мерам, особенно если они затрагивают интересы казахстанских компаний. Важно, чтобы местные производители могли продолжать свою деятельность без лишних препятствий.

Несмотря на это, Казахстан продолжит соблюдать основные ограничения, чтобы избежать прямых санкций со стороны Запада. Страна не присоединилась к международным санкциям против России, однако старается следовать большинству торговых ограничений. При этом некоторые казахстанские компании уже столкнулись с последствиями западных санкций, что привело к закрытию части из них.

Россия, в свою очередь, считает эти санкции незаконными и неэффективными. Президент Владимир Путин, находясь в Казахстане, предостерег от шагов, которые могут негативно сказаться на двусторонних отношениях. Ожидается подписание ряда соглашений, что подчеркивает стратегическое партнерство между двумя странами.