Amazon готовится представить обновленный Kindle Scribe, который сочетает функции электронной и записной книжек. Новинка выйдет на рынок 4 декабря и предложит несколько модификаций по цене от $399,99.

На предстоящей неделе Amazon анонсирует новое поколение Kindle Scribe. Это устройство, впервые представленное в 2022 году, продолжает развивать концепцию, объединяющую функции электронной читалки и записной книжки. Kindle Scribe выделяется на фоне традиционных читалок благодаря наличию стилуса, что позволяет пользователям не только читать, но и делать заметки.

Размер устройства составляет 196 x 230 миллиметров, а экран имеет диагональ 10,2 дюйма с плотностью пикселей 300 PPI. Однако стоит отметить, что экран отображает только 16 оттенков серого, что может быть недостатком для любителей комиксов или цветных иллюстраций. Стилус, входящий в комплект, не требует зарядки и позволяет делать заметки, рисовать и подчеркивать текст, что делает процесс более интерактивным.

Новые версии Kindle Scribe будут доступны в трех конфигурациях: 16 ГБ за $399,99, 32 ГБ за $419,99 и 64 ГБ за $449,99. Выбор цветов включает Tungsten и Metallic Jade. При этом пользователям стоит помнить, что электронные книги занимают мало места, и 32 ГБ могут вместить до 24 000 книг, что делает более дорогие версии не столь необходимыми.

Время автономной работы устройства составляет до 12 недель при условии получасового чтения в день. Однако это время может сократиться при активном использовании стилуса. Важно также отметить, что Kindle Scribe работает в закрытой системе, что ограничивает возможности установки дополнительных приложений. Для тех, кто ищет более открытые альтернативы, стоит рассмотреть такие устройства, как Kobo Elipsa 2E.