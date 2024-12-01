На рынке настольных ПК может появиться модель с процессором AMD мощностью 65 Вт, работающая без вентилятора. Это решение предполагает использование пассивного охлаждения, что ставит под сомнение привычные подходы к охлаждению мощных компонентов.

В мире настольных ПК наметилась интересная тенденция: производители начали экспериментировать с безвентиляторными системами. На этот раз слухи говорят о грядущем выпуске настольного компьютера с процессором AMD мощностью 65 Вт, который будет работать без привычного вентилятора. Вместо этого система будет полагаться на пассивное охлаждение, использующее алюминиевые радиаторы и медные тепловые трубки для рассеивания тепла.

Безвентиляторные ПК уже существуют, но они чаще всего используют мобильные процессоры с низким энергопотреблением. Такие устройства обычно имеют компактные размеры и не требуют мощных систем охлаждения. Однако новые разработки на базе настольных процессоров могут изменить ситуацию. FanlessTech сообщает, что это будет первый настольный ПК от крупного бренда, который сможет функционировать без вентилятора.

Хотя точная модель процессора пока не раскрыта, есть предположения, что это может быть AMD Ryzen 8000G. Эти процессоры обладают TDP в 65 Вт, что делает их более подходящими для пассивного охлаждения, чем более мощные Ryzen 9000, которые требуют активного охлаждения для эффективной работы.

Сравнивая с существующими мини-ПК, большинство из которых работают на процессорах начального уровня, новый ПК на базе Ryzen обещает стать серьезным конкурентом. Его уникальность заключается в том, что он может справиться с задачами, требующими высокой производительности, при этом оставаясь бесшумным.

Пока что информации о характеристиках, ценах и доступности нового устройства немного, но ожидается, что в ближайшие дни появится больше деталей. Эта новинка может стать интересным решением для пользователей, ищущих производительный и при этом тихий настольный компьютер.