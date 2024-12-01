Samsung готовится представить свою новейшую память GDDR7 на выставке ISSCC 2025 в Калифорнии. Модуль объемом 24 ГБ обещает скорость до 42,5 Гбит/с, что значительно превышает возможности текущих стандартов.

На выставке ISSCC 2025, которая пройдет с 16 по 20 февраля в Сан-Франциско, Samsung планирует продемонстрировать свою новую память GDDR7. Этот модуль, обладающий объемом 24 ГБ, способен работать на рекордной скорости 42,5 Гбит/с. Для сравнения, это на 77% быстрее, чем флагманская GDDR6, которая в настоящее время используется в большинстве видеокарт.

Выставка ISSCC станет площадкой для презентации передовых технологий в области чипов. В рамках мероприятия 19 февраля пройдет специализированная сессия, посвященная энергонезависимой памяти и DRAM. Само событие привлекает внимание производителей, стремящихся представить свои инновации.

Скорость 42,5 Гбит/с открывает новые горизонты для высокопроизводительных вычислений, хотя, по словам специалистов, такие модули пока не готовы к массовому внедрению в графические процессоры. Однако они могут появиться в будущих продуктах, например, в видеокартах NVIDIA серии RTX 60. На данный момент NVIDIA планирует использовать GDDR7 с максимальной скоростью 28 Гбит/с в своих графических процессорах Blackwell RTX 50, что уже превышает характеристики существующих моделей.

Несмотря на впечатляющие цифры, не все производители успели адаптировать свои продукты под новые стандарты. Например, флагманские графические процессоры RX 7900 XTX и RTX 4090 работают на скорости 20 Гбит/с и 21 Гбит/с соответственно. Это подчеркивает, что даже с появлением GDDR7, не все видеокарты смогут реализовать весь потенциал новой памяти.

Тем не менее, ожидается, что будущие разработки, такие как GeForce RTX 5090, смогут использовать GDDR7, обеспечивая пропускную способность до 2,5 ТБ/с. Это значительное улучшение по сравнению с текущими стандартами и свидетельствует о том, что рынок видеокарт готов к новым свершениям.