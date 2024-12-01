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Китай изучает западные санкции против России на случай конфликта с Тайванем
Китайское правительство создало межведомственную группу для изучения влияния международных санкций против России. Пекин стремится понять, как минимизировать последствия ограничений в случае возможного конфликта за Тайвань.

С момента начала СВО Китай активизировал усилия по анализу международных санкций, введенных против России. Как сообщает издание The Wall Street Journal, в Пекине сформировали специальную группу, которая занимается исследованием этих ограничений. Основная задача — изучить возможные сценарии действий в случае введения аналогичных мер против Китая.

Китайские чиновники проявляют интерес к различным аспектам, включая способы обхода санкций и возможные позитивные эффекты для внутреннего производства. Для этого представители китайского правительства проводят встречи с российскими коллегами, включая сотрудников Центробанка и Минфина. Такие визиты помогают понять, как Россия справляется с западными ограничениями и какие меры предпринимает для защиты своих экономических интересов.

Особое беспокойство вызывает судьба крупнейших валютных резервов Китая, которые составляют около $3,3 трлн. Блокировка российских активов за границей заставила Пекин задуматься о диверсификации своих резервов, что включает отказ от долларовых активов, таких как гособлигации США. Этот вопрос стал темой редкого визита председателя Си Цзиньпина в Государственное валютное управление, где обсуждались меры по защите резервов.

Возглавляет межведомственную группу вице-премьер Хэ Лифэн, отвечающий за экономические и финансовые вопросы. Он также разрабатывает стратегии для защиты китайской экономики от западных санкций. В ответ на запросы СМИ китайский МИД подчеркнул, что Пекин всегда стремился к нормальному сотрудничеству со всеми странами на основе взаимной выгоды.

Эксперты отмечают, что санкции могут негативно сказаться на производственных секторах, вовлеченных в глобальные цепочки поставок, что делает Китай уязвимым. После начала военной операции России на Украине Запад заморозил активы российского Центробанка, что также стало предметом анализа для китайских властей.

#россия #китай #экономика #санкции #тайвань #международные отношения
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