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Обнаружен выброс энергии из двойной звездной системы: GLEAM-X J0704-37 и его источники
Астрономы зафиксировали необычный выброс энергии из двойной звездной системы, состоящей из красного карлика и белого карлика. Этот сигнал, названный GLEAM-X J0704-37, стал самым длиннопериодным примером редкого явления в астрономии.

Недавние наблюдения астрономов привели к открытию необычного выброса энергии из глубин космоса. Команда из Университета Кертина, работающая в рамках Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR), зафиксировала сигнал, получивший обозначение GLEAM-X J0704-37. Этот радиоволновой импульс излучается каждые три часа и длится от 30 до 60 секунд. Такие характеристики делают его самым длиннопериодным примером среди редких радиотранзиентов.

Долгопериодические радиотранзиенты, впервые обнаруженные в 2006 году, долго оставались загадкой для астрономов. Исследователи не могли понять, что именно вызывает эти всплески радиоволн. Проблема заключалась в том, что предыдущие сигналы поступали из областей Млечного Пути, насыщенных звездами, что затрудняло определение их источника. А вот GLEAM-X J0704-37 возник на расстоянии 5000 световых лет от Земли, в менее загруженном звездном регионе.

Команда использовала телескоп MeerKAT в Южной Африке, чтобы установить происхождение сигнала. Ученые смогли определить, что GLEAM-X J0704-37 связан с одной конкретной звездой, что значительно упростило задачу. Далее они обратились к Южному астрофизическому исследовательскому телескопу (SOAR) в Чили и установили, что одна из звезд в системе — это маломассивный красный карлик, известный как звезда класса М.

Однако, учитывая малую массу и светимость красных карликов, возникла проблема: одна такая звезда не могла бы генерировать наблюдаемую энергию. Ученые начали искать возможные объяснения и обнаружили, что красный карлик, скорее всего, находится в двойной системе с белым карликом — остатком звезды, которая исчерпала свое топливо.

Астрономы предполагают, что сильные магнитные поля в этой системе вызывают периодические выбросы энергии, аналогичные тем, которые наблюдаются у пульсаров. Поскольку GLEAM-X J0704-37 располагается высоко над плоскостью Млечного Пути, команда исключила возможность того, что сигнал исходит от магнетара — сильно магнитной нейтронной звезды.

Сейчас ученые активно собирают дополнительные данные, чтобы подтвердить природу этой двойной системы и выяснить, как именно она генерирует такие мощные радиоволны. Интересно, что GLEAM-X J0704-37 проявлял активность в течение последних десяти лет, оставаясь незамеченным. Это открытие может указывать на наличие других долгопериодических радиотранзиентов в архивных данных различных телескопов.

По словам Стивена Тингей, директора Murchison Widefield Array, архив данных этого телескопа содержит 55 петабайт информации, что эквивалентно 55 000 высокопроизводительных домашних компьютеров. Этот массив данных предоставляет астрономам уникальные возможности для открытия новых явлений и лучшее понимание процессов, происходящих во Вселенной.

#астрономия #белые карлики #двойные звезды #красные карлики #радиотранзиенты
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