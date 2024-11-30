Qualcomm начала тестирование нового чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 2, который был обнаружен в программном обеспечении HyperOS 2 от Xiaomi.

Qualcomm не теряет времени и уже приступила к тестированию Snapdragon 8 Elite Gen 2, несмотря на то, что предыдущая версия чипа только что была анонсирована. В программном обеспечении HyperOS 2 от Xiaomi появился уникальный номер обозначения SoC, что указывает на активную работу над новым процессором. Обозначение «SM8850» стало предметом обсуждения среди инсайдеров, хотя технические характеристики пока остаются в тени.

Тестирование нового чипа происходит на фоне того, что первая волна смартфонов с Snapdragon 8 Elite еще не поступила в продажу. Не исключено, что HyperOS 2 уже имеет «коробочную» поддержку для Snapdragon 8 Elite Gen 2, что позволит будущим устройствам работать на обеих платформах.

На данный момент сложно говорить о производственном процессе, который будет использован для Snapdragon 8 Elite Gen 2. Ранее появились слухи о том, что Qualcomm рассматривает возможность сотрудничества с Samsung, чтобы снизить затраты на производство. Вероятно, новый чип будет использовать 3-нм процесс N3P от TSMC или 2-нм GAA от Samsung, если последняя сможет улучшить свои производственные показатели.

Некоторые источники утверждают, что Snapdragon 8 Elite Gen 2 сохранит тот же кластер ЦП, что и предыдущая версия, но с увеличенными тактовыми частотами. Также ожидается поддержка SME, что должно повысить производительность как в одноядерных, так и в многоядерных задачах.