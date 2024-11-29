Недавние исследования годичных колец деревьев раскрывают тайны солнечных катаклизмов, обрушившихся на Землю тысячи лет тому назад. Эти события, известные как события Мияке, могут оказать серьезное влияние на современные технологии, если повторятся.

Солнечные бури, как правило, остаются в тени современных технологий, но их влияние на Землю нельзя недооценивать. В этом году ученые зафиксировали несколько мощных бурь, которые привели к ярким полярным сияниям даже в средних широтах. Однако что происходит с солнечными бурями, которые произошли задолго до появления спутников и других средств наблюдения? Как мы можем узнать о катаклизмах, произошедших тысячи лет назад?

Ученые из Университета Аризоны, возглавляемые Ирины Панюшкиной и Тимоти Джуллом, нашли ответ в годичных кольцах деревьев. Эти кольца служат естественными архивами, фиксируя изменения в атмосфере на протяжении веков. Команда изучает так называемые события Мияке — редкие и мощные солнечные буря, о которых известно, что они происходили всего шесть раз за последние 14 500 лет. Последнее из этих событий произошло около 664 года до нашей эры.

Панюшкина объясняет, что события Мияке характеризуются резким увеличением радиоактивного изотопа углерода-14 в древесине. Этот изотоп образуется в атмосфере в результате взаимодействия космической радиации с азотом и затем попадает в деревья через фотосинтез. Исследователи анализируют годичные кольца, чтобы выявить всплески углерода-14 и сопоставить их с данными о других изотопах, таких как бериллий-10, который содержится в ледяных кернах.

Когда оба источника данных показывают совпадение во времени, это указывает на то, что произошла мощная солнечная буря. Этот метод позволяет ученым точно определить время событий, которые могли бы иметь катастрофические последствия для современных технологий. Если бы подобная буря произошла сегодня, она могла бы нарушить работу спутников и систем связи, что подтверждает важность таких исследований.

Команда ученых использует образцы древесины, собранные с мертвых деревьев и археологических раскопок, для анализа содержания радиоуглерода. Этот процесс требует тщательной работы, но результаты могут значительно изменить наше понимание солнечной активности в прошлом и ее потенциального влияния на будущее.

Фактически, древние деревья становятся свидетелями космических катаклизмов, а их годичные кольца помогают нам лучше понять, как солнечные бури могут повлиять на нашу технологически зависимую жизнь.