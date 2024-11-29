Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Древние деревья раскрывают информацию о мощных солнечных бурях, произошедших 2687 лет назад
Недавние исследования годичных колец деревьев раскрывают тайны солнечных катаклизмов, обрушившихся на Землю тысячи лет тому назад. Эти события, известные как события Мияке, могут оказать серьезное влияние на современные технологии, если повторятся.

Солнечные бури, как правило, остаются в тени современных технологий, но их влияние на Землю нельзя недооценивать. В этом году ученые зафиксировали несколько мощных бурь, которые привели к ярким полярным сияниям даже в средних широтах. Однако что происходит с солнечными бурями, которые произошли задолго до появления спутников и других средств наблюдения? Как мы можем узнать о катаклизмах, произошедших тысячи лет назад?

Ученые из Университета Аризоны, возглавляемые Ирины Панюшкиной и Тимоти Джуллом, нашли ответ в годичных кольцах деревьев. Эти кольца служат естественными архивами, фиксируя изменения в атмосфере на протяжении веков. Команда изучает так называемые события Мияке — редкие и мощные солнечные буря, о которых известно, что они происходили всего шесть раз за последние 14 500 лет. Последнее из этих событий произошло около 664 года до нашей эры.

Панюшкина объясняет, что события Мияке характеризуются резким увеличением радиоактивного изотопа углерода-14 в древесине. Этот изотоп образуется в атмосфере в результате взаимодействия космической радиации с азотом и затем попадает в деревья через фотосинтез. Исследователи анализируют годичные кольца, чтобы выявить всплески углерода-14 и сопоставить их с данными о других изотопах, таких как бериллий-10, который содержится в ледяных кернах.

Когда оба источника данных показывают совпадение во времени, это указывает на то, что произошла мощная солнечная буря. Этот метод позволяет ученым точно определить время событий, которые могли бы иметь катастрофические последствия для современных технологий. Если бы подобная буря произошла сегодня, она могла бы нарушить работу спутников и систем связи, что подтверждает важность таких исследований.

Команда ученых использует образцы древесины, собранные с мертвых деревьев и археологических раскопок, для анализа содержания радиоуглерода. Этот процесс требует тщательной работы, но результаты могут значительно изменить наше понимание солнечной активности в прошлом и ее потенциального влияния на будущее.

Фактически, древние деревья становятся свидетелями космических катаклизмов, а их годичные кольца помогают нам лучше понять, как солнечные бури могут повлиять на нашу технологически зависимую жизнь.

#исследования #солнечные бури #годичные кольца #события мияке
1
Показать комментарии (1)
Астрономы обнаружили связь между формой яйцевидных галактик и черными дырами в их центрах
Исследование NASA показало, как пребывание в космосе влияет на когнитивные способности астронавтов
Ученые сфотографировали умирающую звезду WOH G64, находящуюся за пределами Млечного Пути
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнеры распродают видеокарты за бесценок на фоне заката криптодобычи на GPU
37
Насколько «Орешник» быстрее «Кинжала», и почему даже ЗРК Patriot не может сбить российскую ракету
15
В Китае обнаружили «сверхгигантское» месторождение золота стоимостью $83 млрд
6
В Китае приступили к строительству крупнейшего в мире полностью управляемого радиотелескопа
+
Обновление Windows 11 24H2 оказалось несовместимо с некоторыми офисными USB-устройствами
1
С нового года хостинг-провайдеров в РФ обяжут раскрывать данные о стране выдачи документов клиентов-физлиц и не только
4
Инсайдеры заявили, что GeForce RTX 5060 будет стоить всего $200 и не предложит прироста fps
18
В украинской армии подтверждают закрепление российских подразделений в центре Часов Яра
+
Российская гиперзвуковая ракета «Орешник» обладает мощностью 900 килотонн
1
Xiaomi начала глобальную рассылку HyperOS 2, первыми новую операционную систему получат флагманы
+
«Ланцет-3» вывел из строя американскую гаубицу M777A2: точный удар российского дрона-камикадзе
+
Баллистический боеприпас РФ поразил производство комплектующих для ракетных систем ВСУ в Харькове
+
Российский FPV-дрон впервые уничтожил редкий американский ЗРК L3 Harris Vampire
3
Росморречфлот возродит заброшенный водный маршрут по реке Иртыш
+
Клон игры Horizon Zero Dawn под названием Light of Motiram представили на ПК
1
Свежие скриншоты One UI 7 демонстрируют ряд обновлённых приложений и значков
+
С-500 «Прометей» нейтрализует ракеты ATACMS, SCALP-EG и Р-360 «Нептун»
+
Командующий ВС Нидерландов Эйхельсхейм не увидел смысла в поставке ВСУ дополнительных самолетов
+
Собственный чип Xiaomi на техпроцессе 3 нм не получит модема 5G
+
В Германии полагают, что вооружённый конфликт России и НАТО начнётся до 2030 года
10

Популярные статьи

Гаджеты СССР: 6 уникальных устройств советской эпохи
29
28 ноября отмечается День Пьяного Ёжика
8
Обзор и тестирование смартфона Doogee V40 Pro
2
Что больше всего подорожало в 2024 году в России – оцениваем реальный уровень инфляции
13
Выбираем наиболее выгодный и оптимальный процессор для игрового компьютера в конце 2024 года
14
Почему эксперты не верят, что у Китая действительно есть истребитель 6-го поколения White Emperor
8
Есть ли смысл в покупке внешней видеокарты, и как не стать жертвой бесполезных технологий
10
Почему Т-90М – по-прежнему актуальный российский ОБТ и никакая "Армата" ему на замену не нужна
15
Обзор компактного SSD накопителя Silicon Power DS72
1
Как мой знакомый сэкономил на апгрейде игрового ПК 70 000р, отделавшись покупкой процессора AMD
38

Сейчас обсуждают

Gamandril
23:05
В принципе да, интел вот тоже выпустила с аппаратными ошибками первое поколение видеокарт. По итогу они и через 2 года не обогнали конкурентов даже на винде, ну может местами где-то есть такое. На дел...
Почему я принципиально не покупаю игры на релизе и избегаю игр с большой ценой
Gamandril
23:05
Остается только AMD с их открытыми драйверами более-менее стабильным вариантом. А лучи они пусть в задницу себе засунут - как уже упоминали люди тут 24 кадра на RTX 4090 - это просто обосраться какой ...
Почему я принципиально не покупаю игры на релизе и избегаю игр с большой ценой
Михаил Цайгер
22:58
- Вот ты всё время врёшь, врёшь и врёшь. Где же там у меня написано, что сопротивление крыла зависит ТОЛЬКО от его площади?
Почему Су-57 — лучший истребитель пятого поколения. Разбираем все преимущества самолёта
Bryant333
22:58
И че?
Intel не отказалась от разработки видеокарт ARC Celestial и ARC Druid
Nvidia&Intel Hater
22:58
да я открытым текстом говорю,что осеннее обострение у кое кого.ну а Кламвульва -это ник одного тут шизоида с огрызком 3050 (правда этот ник забанен но оcтался в памяти -вульвыч как его тут звали )
Как мой знакомый сэкономил на апгрейде игрового ПК 70 000р, отделавшись покупкой процессора AMD
Александр Ломакин
22:51
Не знаю что за фантазии излагаете, но в оскорблениях и похабщине - мало чести для мужчины:)
Как мой знакомый сэкономил на апгрейде игрового ПК 70 000р, отделавшись покупкой процессора AMD
aleximus777
22:47
Не с играми-то не особо лучше. Бывали и раньше ошибки в железе. Но чтоб как сейчас... Купил топовый проц - только чз год выяснилось, что он деградирует. Карта норовит сгореть. В новой архитектуре нви...
Почему я принципиально не покупаю игры на релизе и избегаю игр с большой ценой
Илья Шкверя
22:39
А ничо что Х элитовские ноуты не берут из-за овердороговизны и χγевищного быстродействия-автономности, просто потому что винда и По запилены под х86_64, но никак не под арм-в8. И все плюсы снапдрагона...
Продажи ноутбуков на базе Qualcomm Snapdragon X показали скромные результаты
linux4ever
22:39
Хз, религия запрещает названия с 5 цифрами 🤣️.
Получены результаты тестов - NVIDIA GeForce лучше для Linux, а AMD Radeon несостоятелен
ДУ50
22:33
У каждого своё: " классное и кал"
Почему я принципиально не покупаю игры на релизе и избегаю игр с большой ценой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем