Warhammer 40K Space Marine 2 преодолела отметку в 5 миллионов проданных копий всего через три месяца после выхода. В ближайшее время игра получит патч с новыми функциями, включая поддержку DLSS и FSR.

Warhammer 40K Space Marine 2 продолжает демонстрировать впечатляющие результаты на рынке. Игра, разработанная Saber Interactive, продалась тиражом в 2 миллиона копий в первый день после релиза, включая предварительные заказы. За три месяца она преодолела порог в 5 миллионов, что подтверждает её популярность среди преданных фанатов вселенной Warhammer 40K.

Saber Interactive не только радует поклонников успехами игры, но и анонсировала выход патча 5.0 в первой половине декабря. Это обновление добавит новую кооперативную операцию PvE под названием Obelisk. Игрокам предстоит управлять копией обелиска, чтобы разрушить защитный поток энергии устройства Aurora. Операция проходит параллельно с финальными событиями основной кампании, что добавляет глубину игровому процессу.

Однако не все так просто. Чтобы контролировать обелиск, игрокам придется столкнуться с новыми врагами, такими как Tzaangor Enlightened, которые будут появляться в каждой PvE-операции с участием Хаоса. Это добавит дополнительные сложности в игру, требуя от игроков большей стратегии и командной работы.

Обновление также расширит возможности кастомизации персонажей. Теперь игроки смогут выбирать цветные линзы из пятнадцати доступных вариантов. Патч 5.0 также включает Dark Angels Chapter Pack, который добавляет уникальную броню Dark Angels Champion, три тематических оружия и щит для класса Bulwark.

Кроме того, поддержка NVIDIA DLSS и AMD FidelityFX Super Resolution Frame Generation позволит значительно повысить частоту кадров на ПК. Saber Interactive также анонсировала продолжение истории Титуса в серии Secret Level от Amazon, где выйдет отдельный эпизод, посвященный Space Marine 2. Для празднования этого события с 10 по 31 декабря будут активированы специальные Twitch Drops, что добавит интереса к игре и привлечет новых игроков.