No Man's Sky, игра, которая столкнулась с серьезными проблемами после запуска в 2016 году, наконец получила «очень положительный» рейтинг в Steam. Это достижение стало результатом многолетней работы разработчиков и постоянных обновлений, которые изменили восприятие игры.

No Man's Sky запустилась в августе 2016 года с большим шумом, но вскоре получила массу критики. Геймеры разочаровались в обещанном контенте и механике, что привело к негативным отзывам и даже расследованию со стороны Управления по рекламным стандартам Великобритании. В течение первых месяцев игра не оправдала ожиданий, и ее рейтинг в Steam стал «смешанным».

Тем не менее, команда Hello Games не сдалась. Разработчики начали активно работать над улучшениями, выпуская десятки бесплатных обновлений, которые постепенно добавляли новые функции и контент. Со временем игроки начали замечать положительные изменения. К сентябрю 2021 года рейтинг игры изменился на «в основном положительный», что свидетельствовало о возвращении доверия пользователей.

Теперь, спустя восемь лет, No Man's Sky достигла новой вехи — ее общий рейтинг в Steam стал «очень положительным». Директор игры Шон Мюррей поделился радостью в социальных сетях, выразив благодарность фанатам за поддержку.

Разработчики продолжают внедрять новые функции, такие как кросс-сохранение прогресса и интеграция корабля Нормандии из Mass Effect, что еще больше привлекает игроков. Кроме того, игра получила обновление для PS5 Pro, которое поддерживает разрешение 8K, улучшая графику и производительность.

No Man's Sky стала примером того, как игра может эволюционировать и восстанавливать доверие после неудачного старта.