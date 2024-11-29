Huawei объявила о планах увеличить зарплаты сотрудников-поставщиков чипового оборудования в три раза. Это решение связано с усиливающимся давлением санкций США на китайскую технологическую компанию и ее стремлением улучшить производство полупроводников.

Huawei, одна из ведущих китайских технологических компаний, столкнулась с серьезными вызовами из-за санкций США и Западной Европы. Эти ограничения сильно затруднили доступ к современным технологиям производства чипов. В ответ на это компания решила активизировать усилия по привлечению специалистов у ключевых поставщиков оборудования, таких как ASML и ее партнер Zeiss.

ASML производит уникальные машины для печати чипов, которые используют технологию сканирования крайним ультрафиолетом (EUV). Эти устройства необходимы для создания высококачественных полупроводников. Однако, как стало известно, попытки Китая переманить сотрудников ASML достигли критической точки, и в ситуацию вмешались немецкие разведывательные службы. Они начали расследование в связи с тем, что Huawei попытается привлечь специалистов, имеющих доступ к конфиденциальной информации.

Санкции, введенные во время администрации Трампа, а затем расширенные при Байдене, ограничили возможности Huawei и других китайских производителей в получении современных чипов. Эти меры также затруднили работу Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), крупнейшего контрактного производителя микросхем в Китае. В результате SMIC вынужденно использует устаревшие технологии, что снижает качество продукции и увеличивает сложность производства.

Huawei, понимая, что без доступа к современным чипам она не сможет конкурировать на мировом рынке, решила увеличить зарплаты для сотрудников, работающих в области чипового производства. Это шаг направлен на то, чтобы сделать компанию более привлекательной для специалистов. В условиях жесткой конкуренции на рынке персональных компьютеров и потребительской электроники, где такие компании, как Apple и Samsung, имеют доступ к передовым процессорам, Huawei рискует потерять свои позиции.

Ситуация вокруг Huawei и ее усилий по переманиванию сотрудников ASML подчеркивает важность технологий в современном мире. Без доступа к 7-нанометровым чипам и современным производственным мощностям, компания рискует оказаться в затруднительном положении на фоне растущей конкуренции.