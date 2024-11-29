На российском рынке закончились запасы автомобилей «Лада Веста» с 90-сильным двигателем.

С начала года на российском автомобильном рынке произошли значительные изменения. АвтоВАЗ прекратил производство «Лады Весты» с восьмиклапанным двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 90 л. с. Этот вариант оставался самым доступным среди всех моделей. На момент своего исчезновения его цена составляла 1 240 000 рублей, что делало его привлекательным выбором для многих покупателей.

Некоторые дилеры предлагали оставшиеся запасы автомобилей после прекращения их производства. Сейчас, по информации сайта Wroom.ru, такие машины практически исчезли из продаж. В наличии остались лишь несколько экземпляров в автосалонах Екатеринбурга и Московской области.

Сегодня «Лада Веста» доступна только с шестнадцатиклапанными двигателями объемом 1,6 литра и 1,8 литра, которые развивают 106 и 122 л. с. соответственно. Цены на обновленные модели начинаются с 1 525 000 рублей, что значительно выше, чем у исчезнувшего варианта.

АвтоВАЗ планирует ввести новые опции для «Лады Весты» в 2025 году, что может изменить ситуацию на рынке. Однако сейчас покупателям остается выбирать из более дорогих моделей, что ставит под сомнение доступность автомобилей для широкой аудитории.