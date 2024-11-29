Toyota анонсировала выпуск нового хэтчбека YARiS 2025 года, который поступит в продажу в феврале. Модель предложит как традиционные, так и гибридные версии, включая спортивную GR SPORT.

Компания Toyota представила новый хэтчбек YARiS 2025 года, который выйдет на рынок в феврале 2025 года. В модельном ряду останутся как стандартные версии, так и гибридные модели, включая опции Hybrid 115 и Hybrid 130. Этот автомобиль продолжает традиции, заложенные с момента запуска YARiS в 1999 году, когда было продано более 10 миллионов единиц по всему миру.

Внешний вид нового YARiS почти идентичен модели 2024 года, но с некоторыми заметными изменениями. Увеличенная решетка воздухозаборника и логотип Toyota, расположенный на капоте, придают автомобилю современный вид. Спортивная версия GR SPORT выделяется цветом Storm Grey и 18-дюймовыми матовыми дисками.

Интерьер GR SPORT также не оставляет равнодушным. Он выполнен в основном черном цвете с красной строчкой на сиденьях и рычаге переключения передач. На приборной панели установлен настраиваемый дисплей, а мультимедийный экран может достигать 10,5 дюймов.

С точки зрения производительности, Toyota продолжает развивать концепцию «двойного гибрида». Модели Hybrid 115 и Hybrid 130 предлагают различные уровни мощности, при этом более мощная версия обеспечивает лучшее ускорение.