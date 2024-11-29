YouTube уведомил российских пользователей о необходимости удалить видео, содержащие информацию о VPN, под угрозой блокировки контента.

В последние дни YouTube стал центром внимания из-за требований российских властей удалить видео, посвященные VPN и методам обхода блокировок.

YouTube разослал уведомления пользователям, требуя удалить ролики, содержащие инструкции по использованию VPN. В этих уведомлениях упоминается, что Роскомнадзор внес такие видео в реестр запрещенной информации. Это решение основывается на части 7 статьи 15.1 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Если пользователи не удалят контент самостоятельно, YouTube может заблокировать его.

Представитель Роскомнадзора подтвердил, что ведомство направило требования об удалении материалов, которые популяризируют VPN-сервисы. На данный момент речь идет о более чем 300 видео. Роскомнадзор отмечает, что YouTube не выполнил эти требования, что вызывает дополнительные вопросы о его готовности сотрудничать с российскими властями.

С 1 марта этого года вступили в силу изменения в законодательстве, позволяющие Роскомнадзору блокировать ресурсы с информацией о способах обхода ограничений. Теперь под запрет попадают не только инструкции, но и материалы, которые побуждают к использованию таких методов. В ближайшее время ограничения расширятся и на научные публикации о VPN, за исключением информации, обеспечивающей защищенный удаленный доступ.

Отношения между Роскомнадзором и YouTube остаются напряженными. В марте 2022 года ведомство обвинило видеохостинг в антироссийской пропаганде. К этому времени количество заблокированных российских каналов на платформе возросло до 207. Среди них оказались как крупные новостные каналы, так и популярные блогеры. В Роскомнадзоре считают действия YouTube актом цензуры.

Несмотря на это, YouTube иногда идет на уступки. Например, в августе этого года видеохостинг уведомил создателей канала «Ингрия без границ» о требовании Роскомнадзора удалить запрещенные материалы. Однако многие блогеры игнорируют такие запросы, что приводит к автоматической блокировке контента.

Пользователи российских провайдеров фиксированного доступа также сообщают о проблемах с качеством работы YouTube. С августа наблюдается значительное снижение скорости загрузки видео и даже полная потеря доступа к платформе. Роскомнадзор связывает это с уходом Google из России и усиливающимся контролем над интернет-контентом.