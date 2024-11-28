Китайское судно с открытой полетной палубой и тремя надстройками совершило свой первый рейс. Пока неясно, какие задачи оно будет выполнять, но его уникальная конструкция вызывает интерес у экспертов The War Zone.

Недавно в китайских водах появилось загадочное судно с открытой полетной палубой и тремя надстройками. Издание The War Zone сообщило, что этот авианосец, по всей видимости, совершил свой первый рейс. Однако информация о нем остается довольно ограниченной, что подогревает интерес и спекуляции среди зарубежных экспертов.

Судно, имеет коммерческие маркировки, не похожие на известные классы военных кораблей ВМС Китая. В сети уже появилось видео, на котором видно, как оно движется по воде, а также фотографию, сделанную с левого борта. Некоторые пользователи ошибочно идентифицировали его как десантный корабль типа 075, но на самом деле его конфигурация значительно отличается.

Корабль выделяется своей компоновкой: три островные структуры расположены вдоль правого борта. Ближе к носу находится меньший остров с традиционной мачтой, на которой установлены радары. В центре расположена более высокая и длинная надстройка с закрытой мачтовой конструкцией, которая может содержать дополнительные датчики. Последняя надстройка ближе к корме включает несколько выхлопных труб, что также вызывает вопросы о назначении судна.

На фото видно, что на корме есть открытое пространство, которое может указывать на наличие шахты в палубе с воротами. Это пространство, вероятно, предназначено для перемещения самолетов и другого оборудования между палубами. Кроме того, можно заметить кран, который, возможно, предназначен для спуска и подъема небольших лодок.

Фотографии также показывают логотип Китайской государственной судостроительной корпорации на борту судна, а также название "Zhong Chuan Zi Hao". Однако на корпусе отсутствуют явные военные маркировки, такие как номер корпуса. Судно было построено на верфи Guangzhou Shipyard International, дочерней компании CSSC, и, судя по спутниковым снимкам, его строительство началось в мае этого года.

Что касается назначения нового авианосца, то издание The War Zone сообщает, что оно остается неясным. Некоторые эксперты предполагают, что это может быть легкий авианосец, десантный корабль или даже морская база, что значительно расширит возможности ВМС НОАК. Более того, его конструкция позволяет использовать как пилотируемые вертолеты, так и беспилотные летательные аппараты для выполнения различных миссий.

Это судно должно иметь длину около 200 метров и ширину 25 метров, а также возможность развивать скорость до 16 узлов. Некоторые эксперты полагают, что оно может стать уникальным примером гражданского судна, способного выполнять двойные функции.