Астрономы нашли группу из пяти карликовых галактик, которые выстроены почти в одну линию и вращаются в одном направлении. Эти наблюдения ставят под сомнение существующие модели холодной темной материи, предполагающие случайное расположение галактик.

Недавние наблюдения астрономов выявили группу карликовых галактик, расположенных на расстоянии примерно 117 миллионов световых лет от Земли. Интересно, что эти галактики не просто существуют рядом друг с другом — они образуют почти прямую линию и вращаются в одном направлении. Это открытие вызывает вопросы о том, как формируются такие структуры и какие силы действуют в их динамике.

В рамках преобладающей теории холодной темной материи (CDM) предполагается, что галактики должны распределяться случайным образом, без явного предпочтительного выравнивания. Однако наблюдения показывают, что три из пяти галактик имеют одинаковое направление вращения. Это обстоятельство ставит под сомнение основные положения модели CDM, так как такая упорядоченность не должна наблюдаться в рамках этой теории.

Исследования, проведенные с использованием спектроскопического инструмента темной энергии (DESI), который создает трехмерные карты Вселенной, предоставили дополнительные данные о движении галактик. Ведущий автор исследования, Санджая Паудель из Южной Кореи, отмечает, что наиболее правдоподобное объяснение этого явления заключается в том, что галактики могли образоваться из одного и того же облака газа. Это противоречит ожиданиям, основанным на модели холодной темной материи.

D1, D2 и D5 имеют общее направление вращения, что ставит под сомнение предсказания традиционной модели холодной темной материи

Согласно новой гипотезе теплой темной материи (WDM), частицы такой материи имеют другие свойства, чем холодная темная материя. Они не объединяются так эффективно, что могло бы способствовать образованию галактик с похожими характеристиками. Это может объяснить наблюдаемую когерентность в движении и расположении галактик. Тем не менее, WDM остается теоретической концепцией, и для ее подтверждения требуются дополнительные исследования.

Ожидается, что будущие наблюдения помогут прояснить, является ли уникальная конфигурация галактик случайным совпадением или отражает реальные физические процессы. Астрономы подчеркивают, что текущее состояние знаний о расстояниях до отдельных галактик не позволяет составить полную трехмерную картину их расположения. Если дальнейшие исследования подтвердят существование теплой темной материи, это может привести к пересмотру существующих представлений о формировании галактик и структуре Вселенной.