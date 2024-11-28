Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о вовлеченности США в конфликт на Украине. Он подчеркнул, что Москва добьется, чтобы Вашингтон осознал последствия своего участия.

Конфликт на Украине продолжает вызывать напряжение в международной политике, и российские официальные лица все чаще комментируют действия США. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сделал ряд заявлений, касающихся роли Америки в этом конфликте.

Рябков отметил, что удары, которые США наносят по целям в России, подтверждают их активное участие в украинском конфликте. Он подчеркнул, что подобные действия когда-то вызывали бы сильную реакцию в Вашингтоне, но сейчас это не так. По его словам, Россия намерена предпринять шаги, чтобы заставить американцев осознать серьезность ситуации. Он также упомянул, что США получают регулярные сигналы о возможных последствиях своего вмешательства, включая испытания новой системы «Орешник».