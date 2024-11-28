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Tesla Model Y Juniper: возможный досрочный выход на рынок и новые проблемы
Обновленная версия Model Y под названием Juniper может появиться на рынках раньше запланированного срока. Производственные линии в Giga Shanghai уже начали подготовку к выпуску этой модели, несмотря на ряд возникающих проблем.

Согласно новым данным, Tesla готовится к запуску обновленной версии Model Y, известной как Juniper, возможно, уже в январе 2025 года. Ранее предполагалось, что модель выйдет в марте. На заводе Gigafactory в Шанхае производственные линии сейчас разделены между существующей Model Y и новой версией, что указывает на активное наращивание мощностей. Это может означать, что компания стремится ускорить выход на рынок, учитывая текущие тренды в индустрии электромобилей.

Следует отметить, что Tesla сталкивается с серьезными вызовами в Калифорнии. Губернатор Гэвин Ньюсом планирует исключить компанию из программы субсидий на электромобили. Это решение направлено на поддержку новых игроков на рынке, но Илон Маск, генеральный директор Tesla, охарактеризовал его как "безумный". Исключение из программы может означать, что цена Model Y Juniper для калифорнийских покупателей вырастет на $7500, что, в свою очередь, негативно скажется на продажах.

Кроме того, федеральные налоговые льготы на электромобили также находятся под угрозой, что добавляет неопределенности для потенциальных клиентов Tesla. В дополнение к политическим препятствиям, технология аккумуляторов 4680, разработанная компанией, вызывает сомнения у специалистов. Председатель совета директоров CATL, крупнейшего производителя батарей, выразил обеспокоенность по поводу способности Tesla производить эти аккумуляторы по конкурентоспособной цене.

Несмотря на эти вызовы, Tesla сохраняет уверенность в своих планах по расширению производства батарей 4680 в США и намерена использовать государственные стимулы для достижения своих целей. В условиях изменяющейся политики и рыночной динамики, Model Y Juniper может стать ключевым элементом стратегии компании в 2025 году.

#tesla #электромобили #производство #model y #juniper
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Она весит 41 гб, у тебя час.
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Dimon1996
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02:16
Скачаю как нибудь и покажу, эта игра мне не настолько понравилась чтобы оставлять и перепроходить
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
Nvidia&Intel Hater
02:15
уродец ты конченый.я резкость вообще не трогал никакую.говносос ты.я врубил никзое качество тср и опа у тебя ровно такое же -я даже скрины привел.ты мерзкий фейкомет и говносос.все знают что мразь кла...
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
От LoL до KeK один шаг
02:15
Нет, покажи 54 ФПС в той сцене без длсс)) Или балабол))
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
Nvidia&Intel Hater
02:14
и мне пох.у меня тут куча.так какая у тебя новая карта повится с новым говноником твоим ?? ты уж сразу 4080 писти.все равно все смеются
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
Treamor
02:14
Не, ты просто уродскую резкость отключил, стало даже лучше, хотя тебе уроду кажется что перешарп это очень чётко
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
Treamor
02:13
Так тебя то же ждёт, у меня также под 300 акков уж с древних времён на мыле припасено, так что мне пох
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
Nvidia&Intel Hater
02:13
да щасс.а ну если включить качество низкое то да.но ты орал что у тебя стандартное.при низком так и было и я проверил.ты фейкомет и мразь
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
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