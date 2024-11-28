Обновленная версия Model Y под названием Juniper может появиться на рынках раньше запланированного срока. Производственные линии в Giga Shanghai уже начали подготовку к выпуску этой модели, несмотря на ряд возникающих проблем.

Согласно новым данным, Tesla готовится к запуску обновленной версии Model Y, известной как Juniper, возможно, уже в январе 2025 года. Ранее предполагалось, что модель выйдет в марте. На заводе Gigafactory в Шанхае производственные линии сейчас разделены между существующей Model Y и новой версией, что указывает на активное наращивание мощностей. Это может означать, что компания стремится ускорить выход на рынок, учитывая текущие тренды в индустрии электромобилей.

Следует отметить, что Tesla сталкивается с серьезными вызовами в Калифорнии. Губернатор Гэвин Ньюсом планирует исключить компанию из программы субсидий на электромобили. Это решение направлено на поддержку новых игроков на рынке, но Илон Маск, генеральный директор Tesla, охарактеризовал его как "безумный". Исключение из программы может означать, что цена Model Y Juniper для калифорнийских покупателей вырастет на $7500, что, в свою очередь, негативно скажется на продажах.

Кроме того, федеральные налоговые льготы на электромобили также находятся под угрозой, что добавляет неопределенности для потенциальных клиентов Tesla. В дополнение к политическим препятствиям, технология аккумуляторов 4680, разработанная компанией, вызывает сомнения у специалистов. Председатель совета директоров CATL, крупнейшего производителя батарей, выразил обеспокоенность по поводу способности Tesla производить эти аккумуляторы по конкурентоспособной цене.

Несмотря на эти вызовы, Tesla сохраняет уверенность в своих планах по расширению производства батарей 4680 в США и намерена использовать государственные стимулы для достижения своих целей. В условиях изменяющейся политики и рыночной динамики, Model Y Juniper может стать ключевым элементом стратегии компании в 2025 году.