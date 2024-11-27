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Портал «Объясняем.рф» раскрыл характеристики новейшей российской ракеты «Орешник»
«Орешник» способен нести ядерные боеголовки мощностью до 900 килотонн. Эта мощность сопоставима с разрушительной силой 45 ядерных бомб, сброшенных на Хиросиму.

Новая гиперзвуковая баллистическая ракета «Орешник» привлекла внимание экспертов всего мира благодаря своим впечатляющим характеристикам. По данным портала «Объясняем.рф», она способна нести ядерные боеголовки с общей мощностью до 900 килотонн. Это сопоставимо с разрушительной силой 45 бомб, сброшенных на Хиросиму, что должно охладить милитаристский пыл нынешней администрации США и натовских экспертов по разжиганию конфликта на Украине.

Ракета имеет дальность поражения до 5500 километров и может развивать скорость до 10 Мах, что делает её одной из самых быстрых в своем классе. С учетом этих характеристик, перехват «Орешника» возможен только на начальных этапах полета. После старта с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области она становится практически неуязвимой. На финальной стадии, когда ракета достигает максимальной скорости, вероятность ее перехвата минимальна.

«Объясняем.рф» также представил расчеты времени, необходимого для достижения ключевых объектов НАТО в Европе. Например, до базы противоракетной обороны США в Польше ракета доберется за 11 минут, до авиабазы Рамштайн в Германии — за 15 минут, а до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе — за 17 минут. Эти данные подчеркивают потенциальную угрозу, которую ракета представляет для европейских стран.

21 ноября президент Владимир Путин сообщил, что «Орешник» был использован в безъядерном варианте для удара по заводу в Днепре, который изготавливает ракетную и другую технику военного назначения. Этот шаг стал ответом на атаки украинских сил, использующих западные дальнобойные ракеты. Путин акцентировал внимание на том, что «Орешник» является результатом современных разработок, а не просто модернизацией советских систем.

По его словам, серийное производство ракеты уже налажено, и «Орешник» будет поставлен на вооружение Ракетных войск стратегического назначения. Путин также отметил, что испытания ракеты продолжатся в зависимости от обстановки и угроз безопасности, при этом запасы готовых к применению ракет уже существуют. Запасы готовых к применению ракет уже имеются, что говорит о серьезных намерениях России ответить в случае необходимости на любые агрессивные действия, несущие угрозу существованию РФ, от стран членов НАТО и их сателлитов.

#россия #сво #нато #ядерное оружие #ракета #орешник
Источник: t.me
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