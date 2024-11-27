Новая гиперзвуковая баллистическая ракета «Орешник» привлекла внимание экспертов всего мира благодаря своим впечатляющим характеристикам. По данным портала «Объясняем.рф», она способна нести ядерные боеголовки с общей мощностью до 900 килотонн. Это сопоставимо с разрушительной силой 45 бомб, сброшенных на Хиросиму, что должно охладить милитаристский пыл нынешней администрации США и натовских экспертов по разжиганию конфликта на Украине.
Ракета имеет дальность поражения до 5500 километров и может развивать скорость до 10 Мах, что делает её одной из самых быстрых в своем классе. С учетом этих характеристик, перехват «Орешника» возможен только на начальных этапах полета. После старта с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области она становится практически неуязвимой. На финальной стадии, когда ракета достигает максимальной скорости, вероятность ее перехвата минимальна.
«Объясняем.рф» также представил расчеты времени, необходимого для достижения ключевых объектов НАТО в Европе. Например, до базы противоракетной обороны США в Польше ракета доберется за 11 минут, до авиабазы Рамштайн в Германии — за 15 минут, а до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе — за 17 минут. Эти данные подчеркивают потенциальную угрозу, которую ракета представляет для европейских стран.
21 ноября президент Владимир Путин сообщил, что «Орешник» был использован в безъядерном варианте для удара по заводу в Днепре, который изготавливает ракетную и другую технику военного назначения. Этот шаг стал ответом на атаки украинских сил, использующих западные дальнобойные ракеты. Путин акцентировал внимание на том, что «Орешник» является результатом современных разработок, а не просто модернизацией советских систем.
По его словам, серийное производство ракеты уже налажено, и «Орешник» будет поставлен на вооружение Ракетных войск стратегического назначения. Путин также отметил, что испытания ракеты продолжатся в зависимости от обстановки и угроз безопасности, при этом запасы готовых к применению ракет уже существуют. Запасы готовых к применению ракет уже имеются, что говорит о серьезных намерениях России ответить в случае необходимости на любые агрессивные действия, несущие угрозу существованию РФ, от стран членов НАТО и их сателлитов.