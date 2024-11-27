Apple активно работает над созданием собственной камеры безопасности, способной распознавать людей по физическим характеристикам, а не только по лицам. Ожидается, что устройство выйдет на рынок в 2026 году и предложит расширенные настройки конфиденциальности.

Недавний патент компании Apple указывает на разработку камеры безопасности, которая обещает значительно улучшить возможности идентификации людей. По информации, появившейся в СМИ, новая камера сможет распознавать людей даже в тех случаях, когда их лица не видны. Это станет возможным благодаря использованию дополнительных физических характеристик, таких как одежда и тип телосложения.

Согласно патенту, устройство будет работать с видеопотоками, анализируя не только лица, но и другие параметры, чтобы обеспечить точную идентификацию. Например, если камера не может зафиксировать лицо из-за угла обзора, она все равно сможет определить личность на основе других данных. Это может быть особенно полезно в ситуациях, когда важно быстро реагировать на потенциальные угрозы.

Apple старается уменьшить зависимость от сторонних производителей, стремясь к большему внутреннему контролю над процессами. Такой подход позволяет не только снизить затраты, но и лучше управлять качеством продукции. Ожидается, что новая камера станет частью расширяющейся экосистемы умного дома Apple, что позволит пользователям интегрировать устройство с другими продуктами компании.

В последние годы на рынке уже появились интеллектуальные камеры, которые могут обнаруживать людей и активировать запись в зависимости от того, распознают ли они своих хозяев. Однако камера Apple, как предполагается, предложит более продвинутые функции, включая возможность хранения временной информации о пользователях, что поможет соблюдать требования конфиденциальности.

Патент также подчеркивает, что некоторые данные, такие как информация об одежде, будут сохраняться только временно. Это решение связано с желанием компании обеспечить защиту личной информации пользователей. В то же время, более долговечные данные, например, форма тела, будут храниться для повышения точности идентификации.

Хотя патенты могут не всегда приводить к запуску новых продуктов, они дают представление о возможных направлениях разработки. В случае с камерой безопасности Apple, можно ожидать, что компания будет продолжать исследовать баланс между функциональностью и конфиденциальностью, что является важным аспектом в современных условиях.