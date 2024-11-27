Tencent совместно с Intel анонсировала карманный компьютер 3D One, который поддерживает 3D-визуализацию и оснащен процессором Lunar Lake.

Tencent, известная своими инновациями в сфере технологий, выходит на рынок карманных компьютеров с новым устройством под названием 3D One. Это устройство привлекает внимание благодаря своим характеристикам, включая процессор Intel Lunar Lake и 11-дюймовый дисплей с разрешением 2,5K.

3D One будет работать на базе мобильного APU Intel Core Ultra 7 258V SC, который включает 8 ядер и 8 потоков. Кроме того, устройство получит 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и до 1 ТБ SSD, что позволяет легко справляться с требованиями современных приложений и игр.

Уникальной особенностью 3D One станет поддержка 3D-визуализации. Устройство оснастят системой отслеживания глаз, что позволит создавать трехмерные эффекты без необходимости в дополнительных модификациях. Это может значительно изменить подход к разработке игр и приложений, предоставляя пользователям более глубокий и реалистичный опыт.

Эксперты отмечают, что 3D One станет одним из самых больших карманных компьютеров на рынке благодаря своему 11-дюймовому экрану. Частота обновления до 120 Гц делает его подходящим для игр и мультимедийного контента. Такой размер экрана и высокая частота обновления обеспечивают комфортное использование как в режиме планшета, так и в режиме портативного компьютера.

Дизайн устройства напоминает ROGAlly X от ASUS, что также подчеркивает его игровую направленность. Батарея на 100 Вт обещает долгую автономную работу, что является важным аспектом для портативных устройств. Несмотря на отсутствие информации о цене и дате выхода, эксперты предполагают, что устройство будет позиционироваться как премиум-продукт.

Tencent также оптимизировала ряд игр для нового устройства, включая такие популярные проекты, как «Dark Zone Breakout: Infinite» и «Path of Exile». Это позволит пользователям насладиться улучшенной графикой и погружением в игровой процесс.

У Дань, генеральный менеджер центра новых интерактивных продуктов Tencent Games, сказал:

«В истории технологий игровой графики произошло много великих технологических изменений, от 3D-рендеринга до трассировки лучей в реальном времени, и изображения становились все более реалистичными. Если двухмерные изображения можно преобразовать в трехмерные презентации, визуальный опыт выйдет на совершенно новый уровень.

Опираясь на накопленные ранее технологии, мы разработали эту 3D-игровую консоль».