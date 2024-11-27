В октябре 2024 года средняя зарплата сборщика автомобилей на «АвтоВАЗе» превысила 100 тысяч рублей. Это стало возможным благодаря значительному росту заработной платы на заводе за последний год.

Ситуация на российском рынке труда продолжает меняться, и недавние данные о зарплатах на «АвтоВАЗе» подчеркивают эту тенденцию. Завод, известный своим производством автомобилей, демонстрирует заметный рост заработной платы для своих рабочих, что может повлиять на привлекательность профессии в данной отрасли.

В октябре 2024 года средняя зарплата сборщиков автомобилей на «АвтоВАЗе» превысила 100 тысяч рублей, что стало важным событием для работников завода. По информации, опубликованной в паблике «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «Вконтакте», средняя зарплата по итогам 10 месяцев этого года составила более 94 тысяч рублей, при этом для основных рабочих она достигла 99 тысяч рублей.

Эти цифры показывают, что за последний год на «АвтоВАЗе» произошел значительный рост заработной платы. В 2023 году средняя зарплата по всему персоналу увеличилась на 40,5%, поднявшись до 71,7 тысячи рублей, в то время как для основных рабочих рост составил 57,1%, достигнув 74,4 тысячи рублей. Эти данные свидетельствуют о том, что завод активно работает над улучшением условий труда и повышения оплаты труда своих сотрудников.

Такой рост заработной платы может быть связан с различными факторами, включая улучшение производственных показателей и необходимость привлечения квалифицированных кадров в условиях растущей конкуренции на рынке.