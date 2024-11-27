Турция объявила о готовности развернуть свои системы ПВО С-400 в боевом режиме всего за 12 часов. Это стало возможным благодаря изменению отношения США к использованию этой системы.

Турция подтвердила свою готовность развернуть системы ПВО С-400 в боевом режиме всего за 12 часов. Это заявление стало результатом изменения в отношениях между США и Турцией, поскольку Вашингтон больше не возражает против использования четырех батарей С-400, приобретенных Анкарой у России.

Система С-400 долгое время вызывала разногласия между двумя странами. США исключили Турцию из программы F-35 после ее покупки российской системы. Однако 26 ноября Турция предложила приобрести шесть уже произведенных истребителей F-35, что способствовало смягчению позиции США по вопросу С-400.

Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что теперь у США нет возражений против использования С-400. Он также отметил, что система может быть развернута в боевом режиме в кратчайшие сроки. Это решение отражает более широкие изменения в отношении НАТО к Турции. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетил турецкую аэрокосмическую компанию TUSAŞ, где создается истребитель KAAN, и встретился с представителями оборонной промышленности Турции.

Важным моментом стало получение Турцией одобрения от Германии на приобретение 40 истребителей Eurofighter Typhoon. Это подтверждает растущее сотрудничество между Турцией и другими странами НАТО, несмотря на прежние трения.

Система С-400 рассматривается как ключевой элемент в стратегии национальной безопасности Турции. Она позволяет стране укрепить свои возможности противовоздушной обороны и снизить зависимость от НАТО, особенно от американских систем Patriot. С-400 сможет эффективно защищать Турцию от различных воздушных угроз, включая самолеты и беспилотники.

Способность С-400 поражать цели на расстоянии до 400 километров является значительным преимуществом для Турции, учитывая её географическое положение вблизи зон конфликтов. Турецкие военные подчеркивают, что система позволит защищать воздушное пространство независимо от решений НАТО, которые могут зависеть от политической ситуации.

Четыре батареи С-400 будут развернуты в различных регионах страны, создавая эшелонированную систему противовоздушной обороны. Ожидается, что их разместят вдоль юго-восточной границы с Сирией, где угроза авиаударов и ракет высока. Кроме того, системы будут установлены вблизи ключевых военных баз и городских центров на западе Турции, чтобы защитить от потенциальных угроз со стороны Средиземного и Эгейского морей.

Размещая С-400 в стратегически важных местах, Турция стремится усилить свои возможности сдерживания как государственных, так и негосударственных субъектов, которые могут попытаться бросить вызов суверенитету Турции в воздушном пространстве.