Группа астрономов из Китая и Южной Кореи обнаружила контактную двойную звезду TYC 3801-1529-1 с самым низким отношением масс, равным 0,0356. Это открытие ставит новые вопросы о свойствах и эволюции таких систем.

Астрономы из Китая и Южной Кореи сообщили о находке контактной двойной звезды TYC 3801-1529-1, которая обладает самым низким известным отношением масс среди подобных систем. Это соотношение составляет 0,0356, что значительно ниже ранее предполагаемых минимальных значений, находившихся в диапазоне от 0,038 до 0,041.

Контактные двойные звезды представляют собой пары звезд, которые вращаются так близко друг к другу, что делят общую газовую оболочку. В таких системах компоненты часто имеют схожие температуры и светимости, несмотря на различия в массе. TYC 3801-1529-1 была впервые идентифицирована как контактная двойная в 2020 году и находится на расстоянии примерно 1260 световых лет от Земли с орбитальным периодом около 0,366 дня.

Недавние наблюдения, проведенные группой под руководством Кай Ли из Шаньдунского университета, использовали обсерватории Вэйхай и Синьлун, а также данные спутника NASA TESS. Эти исследования предоставили первый детальный анализ системы. Основная звезда TYC 3801-1529-1 имеет массу около 2,096 солнечных масс, тогда как ее компаньон весит всего 0,075 солнечных масс. Радиусы звезд составляют 1,93 и 0,43 солнечных радиусов соответственно.

На основании полученных данных, TYC 3801-1529-1 была классифицирована как контактная двойная звезда класса W UMa с уровнем контакта около 35,7%. Фотометрическое расстояние до звезды оценили в 2035 световых лет, что оказалось значительно дальше, чем считалось ранее.

Анализ кривых блеска показал их асимметричность, что может указывать на наличие горячей точки на главной звезде. Ученые отметили, что крайне низкое отношение масс ставит под сомнение существующие теоретические модели, и ожидается, что два компонента звезды в конечном итоге сольются. В связи с этим, астрономы планируют продолжать наблюдения за системой, чтобы отслеживать процесс слияния и его последствия для эволюции двойных звезд.