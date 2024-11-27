Компания CATL анонсировала новую серию аккумуляторов Tectrans для тяжелых коммерческих автомобилей, которые обеспечивают запас хода до 800 километров и срок службы до 15 лет. Эти батареи предлагают более низкие эксплуатационные расходы по сравнению с дизельными аналогами.

Компания CATL представила новую серию аккумуляторов Tectrans, разработанную специально для тяжелых электрических транспортных средств. Эти аккумуляторы предлагают высокую плотность энергии и долгий срок службы, что позволяет грузовикам работать более экономично по сравнению с традиционными дизельными моделями.

Серия Tectrans включает несколько моделей с различными характеристиками, каждая из которых обеспечивает срок службы 15 лет и минимальную деградацию емкости. CATL определяет деградацию как снижение емкости ниже 85% от первоначального значения, что значительно лучше, чем у современных аккумуляторов, таких как у Tesla, где порог составляет 70%.

Новые батареи могут заряжаться с невероятной скоростью — до 70% за всего 15 минут благодаря технологии 4C. Это означает, что в течение короткого времени грузовики могут получать достаточный запас энергии для продолжения работы. Например, аккумуляторы с максимальной емкостью 600 кВт·ч обеспечивают запас хода до 500 километров, что делает их подходящими для различных транспортных задач.

CATL провела презентацию, на которой отметила, что электрификация тяжелых грузовиков сталкивается с проблемами, такими как короткий запас хода и длительное время зарядки. Бренд Tectrans, запущенный в июле, уже расширил свои возможности, добавив новые версии аккумуляторов с увеличенной емкостью и сроком службы.

Компания подсчитала, что использование новых аккумуляторов может привести к значительной экономии. Например, грузовик, работающий на аккумуляторах Tectrans и проезжающий 200 000 километров в год, может сэкономить более $130 000 (₽13,6 млн) за восемь лет по сравнению с аналогичным дизельным транспортным средством. Это связано с более низкими затратами на электроэнергию и обслуживанием.

Кроме того, аккумуляторы Tectrans для строительной техники демонстрируют выдающуюся долговечность. Они способны выдержать до 1,2 миллиона километров пробега, что в четыре раза превышает стандартный показатель в 100 000 километров для традиционных батарей. Это делает их идеальными для тяжелых условий работы, таких как карьерные самосвалы.

По данным CATL, новая серия уже находится в массовом производстве и используется более чем 20 производителями тяжелой техники. С увеличением интереса к электрификации коммерческого транспорта, такие инновации могут значительно изменить рынок и повысить эффективность работы грузовиков.

Компания уверена, что их новые аккумуляторы помогут решить ключевые проблемы, с которыми сталкиваются операторы большегрузных автомобилей, и позволят перейти к более устойчивым и экономичным решениям в области транспортировки.