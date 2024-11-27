Российские власти намерены сообщить о своих ответных действиях в связи с закрытием бюро «Первого канала» в Берлине. Официальное заявление ожидается 27 ноября.

В течение сегодняшнего дня российские официальные лица планируют объявить о мерах в ответ на решение Германии закрыть бюро «Первого канала». Это заявление сделает МИД России.

Закрытие бюро произошло на фоне сюжета о задержании Николая Гайдука, которого ФСБ считает причастным к диверсионной деятельности по заданию Украины. Корреспондент Иван Благой и оператор Дмитрий Волков получили уведомление о необходимости покинуть Германию в первой половине декабря. По словам Благого, данное решение основано на соображениях безопасности.

Журналисты «Первого» работали в Гамбурге, где проживал Гайдук, который, согласно версии ФСБ, участвовал в подрыве газораспределительной трубы в Калининграде в марте 2023 года. В ходе работы они показали места, связанные с Гайдуком, включая адреса его встреч с предполагаемым украинским куратором. После этого им пришло уведомление о закрытии бюро и необходимости покинуть страну.

В ответ на действия германских властей российские чиновники готовят меры, которые могут повлиять на двусторонние отношения. Ожидается, что подробности будут озвучены в официальном заявлении МИД.