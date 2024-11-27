На автосалоне в Гуанчжоу представили новый гибридный внедорожник Tank 500 Hi4-Z. Ожидается, что предзаказы на модель начнутся 3 декабря.

На автосалоне в Гуанчжоу успешно прошла презентация нового гибридного внедорожника Tank 500 Hi4-Z, который вскоре появится в продаже. Официальный старт предзаказов намечен на 03.12.24.

Tank 500 Hi4-Z использует современную платформу Hi4-Z, обеспечивающую раздельный полный привод. Внешний вид автомобиля сохраняет основные черты бренда, но дополнен градиентной окраской и уникальным шильдиком на задней части. Внутри внедорожника установлена цифровая приборная панель и крупный мультимедийный экран, что создает комфортную и современную атмосферу.

Основная инновация новинки заключается в гибридной системе, которая включает два электромотора, бензиновый двигатель объемом 2.0T и аккумулятор на 59,05 кВт/ч. Запас хода в электрическом режиме достигает 200 км по стандарту WLTC, а быстрая зарядка мощностью до 163 кВт позволяет за 15 минут увеличить пробег на 120 км.

Общая мощность системы составляет 715 кВт, что обеспечивает разгон до 100 км/ч всего за 4 секунды. Даже при отсутствии заряда батареи этот внедорожник сохраняет хорошие динамические характеристики, разгоняясь до сотни за 5 секунд. Все это делает Tank 500 Hi4-Z привлекательным выбором для тех, кто ищет мощный и современный внедорожник.