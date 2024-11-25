Hyundai и Kia объявили об отзыве свыше 200000 электромобилей из-за проблем с интегрированным блоком управления зарядкой. Эта мера касается моделей 2022-2025 годов и затрагивает как бренд Genesis, так и другие электромобили южнокорейских производителей.

Hyundai и Kia вновь столкнулись с неизбежностью объявить отзыв значительного количества электромобилей, и на этот раз речь идет о более чем 200000 авто. Проблема связана с интегрированным блоком управления зарядкой (ICCU), который может выйти из строя и остановить зарядку 12-вольтовой батареи. В результате этого водители могут столкнуться с потерей мощности привода, что явно не радует.

Отзыв охватывает 62,872 автомобиля Kia и 145,235 моделей Hyundai и Genesis. Интересно, что это уже не первый случай: предыдущие уведомления о проблемах с ICCU появились в мае, но текущие документы уточняют детали неисправности. Признаки повреждения включают не только потерю мощности, но и визуальные и звуковые предупреждения о состоянии батареи.

Хотя уведомления о отзыве датированы ноябрем, проблемы с ICCU обсуждаются в социальных сетях с начала 2023 года. Hyundai, похоже, намерена раз и навсегда решить эту проблему. Дилеры проведут проверку, заменят неисправные блоки и обновят программное обеспечение.

Чтобы лучше понять функцию ICCU, можно провести аналогию с генератором переменного тока в традиционном автомобиле. Он отвечает за питание низковольтных систем и вспомогательной батареи, но в случае с Hyundai и Kia его задачи сложнее, поскольку он заряжает как высоковольтные, так и вспомогательные батареи.

Владельцы автомобилей получат уведомления об отзыве: письма для владельцев Hyundai и Genesis отправят до 17 января 2025 года, а Kia — до 13 декабря 2024 года.