Huawei готовит презентацию, на которой покажет не только новые смартфоны, но и инновационные функции. В центре внимания окажется управление жестами, позволяющее обмениваться файлами между устройствами без необходимости их касания. В тизере генеральный директор Huawei Consumer Business Division Ричард Ю демонстрирует, как просто это работает.
Жест «ладонь в кулак» запускает процесс передачи, а затем одно плавное движение отправляет файл. Дальше, разжатый кулак над другим экраном завершает передачу. Эта функция выглядит впечатляюще, словно из научной фантастики, но пока остается вопрос, как она будет функционировать в реальной жизни.
На мероприятии также представят Mate X6 с его внушительным островком камер и, вероятно, новый MatePad Pro 12.2. Все эти устройства будут работать на HarmonyOS Next, которая обещает улучшенный интерфейс и новые возможности. Huawei стремится не только удивить, но и упростить повседневные задачи пользователей, и этот шаг может стать значительным прорывом в области мобильных технологий.