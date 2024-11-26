Завтра Huawei планирует представить серию Mate 70 и складной Mate X6, которые порадуют пользователей новыми функциями. Ожидается, что устройства получат уникальную систему управления жестами для передачи файлов без прикосновений.

Huawei готовит презентацию, на которой покажет не только новые смартфоны, но и инновационные функции. В центре внимания окажется управление жестами, позволяющее обмениваться файлами между устройствами без необходимости их касания. В тизере генеральный директор Huawei Consumer Business Division Ричард Ю демонстрирует, как просто это работает.

Жест «ладонь в кулак» запускает процесс передачи, а затем одно плавное движение отправляет файл. Дальше, разжатый кулак над другим экраном завершает передачу. Эта функция выглядит впечатляюще, словно из научной фантастики, но пока остается вопрос, как она будет функционировать в реальной жизни.





На мероприятии также представят Mate X6 с его внушительным островком камер и, вероятно, новый MatePad Pro 12.2. Все эти устройства будут работать на HarmonyOS Next, которая обещает улучшенный интерфейс и новые возможности. Huawei стремится не только удивить, но и упростить повседневные задачи пользователей, и этот шаг может стать значительным прорывом в области мобильных технологий.