Apple готовит серьезные изменения для Siri, стремясь улучшить функциональность своего цифрового помощника. В планах компании интеграция ChatGPT и разработка собственной языковой модели.

С момента своего появления в 2011 году Siri не смогла завоевать доверие пользователей так, как это сделали конкуренты. Apple осознает необходимость обновления своего цифрового помощника, чтобы соответствовать современным требованиям. В последнем отчете от Марка Гурмана из Bloomberg речь идет о масштабном плане модернизации Siri, который включает внедрение генеративного ИИ. В рамках этого плана Apple начнет с интеграции ChatGPT, которая появится уже в декабре этого года. Это решение призвано временно улучшить функциональность Siri, пока компания разрабатывает собственные большие языковые модели.

Гурман также рассказал, что Apple планирует поэтапное обновление. Ожидается, что новый движок Siri представят на WWDC в июне 2025 года. Пользователи смогут оценить обновленную версию только весной 2026 года с выходом iOS 19.4. В Apple надеятся, что такое обновление может изменить восприятие Siri, сделав ее более мощным инструментом для пользователей.