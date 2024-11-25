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NVIDIA выбирает GDDR7 от Samsung для GeForce RTX 50
NVIDIA сделала выбор в пользу памяти GDDR7 от Samsung для своей новой линейки графических процессоров GeForce RTX 50 «Blackwell». Это сотрудничество обещает значительные улучшения в производительности и скорости обработки данных.

NVIDIA объявила о сотрудничестве с Samsung, выбрав память GDDR7 для своих будущих видеокарт GeForce RTX 50 «Blackwell». Это решение стало важным шагом для обеих компаний, особенно учитывая текущие вызовы, с которыми сталкивается Samsung в сфере полупроводников. Память GDDR7 обещает впечатляющие характеристики, включая скорость до 32 Гбит/с, что значительно превысит показатели предыдущих поколений.

Samsung, как один из ведущих производителей памяти, уверенно заняла свою позицию среди конкурентов, таких как SK Hynix и Micron. Это сотрудничество дает надежду на восстановление позиций Samsung на рынке, особенно учитывая, что компания ранее испытывала трудности с внедрением своих решений HBM, ориентированных на искусственный интеллект. Теперь, с GDDR7, Samsung может вернуть себе лидерство в сегменте игровых графических процессоров.

Планируется, что память GDDR7 будет использоваться для ПК и ноутбуков. Хотя NVIDIA рассматривает возможность использования решений от всех трех производителей для ноутбуков, Samsung получит приоритет благодаря успешной валидации своих чипов. Эта новая память обеспечит значительное увеличение пропускной способности, что окажет положительное влияние на производительность игр и приложений.

В частности, RTX 5090 получит 28 Гбит/с, что обеспечит увеличение пропускной способности до 1792 ГБ/с, что на 78% больше по сравнению с RTX 4090. При этом Samsung уже анонсировала модули памяти на 16Gb и 24Gb, которые могут достичь скорости до 42,5 Гбит/с в будущем.

#nvidia #samsung #память #gddr7 #geforce rtx 50
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