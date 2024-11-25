Южнокорейская компания Intops анонсировала уникальную решетку радиатора, способную отображать текст и изображения. Презентация технологии состоится на выставке Automotive Interiors Expo в Германии.

На предстоящем автошоу в Германии Intops представит смарт-решетку радиатора, которая может отображать текст и изображения. Эта инновационная разработка имеет размеры 1500 мм на 400 мм и изготавливается методом прямого формования на пластиковой подложке, что позволяет точно адаптировать ее к дизайну автомобиля.

Компания планирует запустить массовое производство решетки на своем заводе в Гуми, Южная Корея, уже в этом месяце. Для этого будет установлено новое формовочное оборудование, которое позволит Intops производить решетки в зависимости от рыночного спроса. Кроме того, компания представит систему формовки пленочных вставок, что позволит создавать большие дисплеи, вписывающиеся в интерьер автомобиля и способные заполнить стойки водительского и пассажирского сидений.

"Умная" решетка радиатора, по словам представителей Intops, будет похожа на технологии, используемые в современных складных телефонах, таких как Samsung Galaxy Z Fold 6. Это даст дизайнерам автомобилей возможность создавать уникальные решения, которые гармонично интегрируются в общий стиль автомобиля.