В Харьковской области прогремел взрыв у военной базы, где проходило обучение украинских военнослужащих под руководством инструкторов НАТО. Информация о последствиях атаки и числе пострадавших пока уточняется.

Российские СМИ проинформировали, что вчера вечером в пригороде Чугуева прозвучал мощный взрыв, вызванный атакой российских войск на военную часть, где проходили занятия с военнослужащими ВСУ под руководством натовских специалистов. Сергей Лебедев, координатор пророссийского сопротивления, сообщил, что взрыв был около 21:30, и после него на место выехали машины скорой помощи. Однако пока неясно, затронула данная атака самих инструкторов НАТО.

Ранее в тот же день произошел еще один взрыв в поселке Кочеток, где находился детский лагерь "Орленок", используемый украинскими военными. По словам Лебедева, рядом с лагерем располагался кемпинг, где могли находиться военнослужащие латинского происхождения.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российская армия продолжает наносить удары по позициям украинских сил и наемников, а также по критически важной инфраструктуре. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивает, что удары не направлены на жилые дома и социальные учреждения.