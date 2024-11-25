Во время обычной миссии по доставке грузов на Международную космическую станцию космонавты столкнулись с неожиданным токсичным запахом.

Субботняя миссия по доставке грузового корабля «Прогресс» на Международную космическую станцию обернулась неожиданным инцидентом. Когда российские космонавты открыли люк, их встретил непривычный и неприятный запах. Этот сюрприз заставил экипаж немедленно принять меры предосторожности. Они закрыли люк, ведущий к модулю «Поиск», и надели средства защиты, чтобы избежать возможного воздействия токсичных веществ.

По информации NASA, ситуация вызвала определенную тревогу. Датчики качества воздуха и очистители на борту начали активно контролировать атмосферу в станции. К воскресенью, по данным диспетчеров из Хьюстона, качество воздуха вернулось в норму. Однако независимый эксперт Анатолий Зак из Russian Space Web утверждает, что запах действительно был токсичным. Он подчеркнул, что именно это обстоятельство и побудило космонавтов закрыть люк.

Интересно, что американский астронавт Дон Петтит тоже заметил странный запах, описав его как нечто похожее на «спрей-краску». Это лишь добавляет загадочности ситуации. На российском сегменте станции космонавты активировали дополнительные системы очистки воздуха, демонстрируя готовность к любым неожиданным поворотам.

Несмотря на первоначальные опасения, NASA сообщила, что экипаж не испытывает серьезных проблем. Астронавты продолжают работу над открытием люка между модулем «Поиск» и грузовиком «Прогресс». Этот модуль, который был прикреплен к станции с 2009 года, играет важную роль в обеспечении связи между различными сегментами МКС.

Космические миссии всегда связаны с рисками, и подобные инциденты напоминают о важности строгих мер безопасности. Причина непонятного запаха пока не выяснена.