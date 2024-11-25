Популярная игра Liar's Bar готовится к масштабному обновлению, которое выйдет 27 ноября. Игроков ждут новые аватары, правила и захватывающие игровые локации.

Разработчик Curve Animation анонсировал, что 27 ноября состоится значительное обновление для настольной игры Liar's Bar. Эта игра, которая уже завоевала популярность среди игроков, предлагает уникальную комбинацию стратегии и блефа, позволяя компании до четырех участников сражаться друг с другом в психологической войне.

С момента своего релиза 2 октября на платформе Steam, Liar's Bar привлекла внимание более 110 000 игроков одновременно. Суть игры заключается в использовании обмана и хитрости, чтобы одержать победу, а проигравшие сталкиваются с суровыми последствиями. В текущей версии доступны два режима: «Колода лжецов» и «Кости лжецов», каждый из которых предлагает свои уникальные правила и стратегии.

В новом обновлении разработчики добавят «The Arcade Bar» — новую локацию для сражений, которая обещает стать настоящей находкой для любителей ретро-игр. Этот бар станет местом, где игроки смогут погрузиться в атмосферу игровых автоматов и развлечений, создавая уникальный игровой опыт.

Одним из самых ожидаемых нововведений станет «Chaos Ruleset». Этот набор правил изменит привычный ход игры, добавив элементы непредсказуемости. В отличие от стандартного набора, где игроки разыгрывают карты по определенным правилам, в «Chaos Ruleset» каждый получит только три карты, и только одну из них можно будет сыграть за ход. В этом наборе также появится «Master Card», позволяющая игроку направить оружие на другого участника, что добавляет элемент риска и напряжения.

Кроме того, новая карта «Chaos Card» заставит всех игроков направить оружие друг на друга и сыграть в русскую рулетку. Это создаст настоящую атмосферу хаоса, где доверие и предательство станут важнейшими факторами. Игрокам придется не только блефовать, но и анализировать действия соперников, определяя, кто на чьей стороне.

В ответ на запросы сообщества, разработчики также планируют внедрить функцию, позволяющую продолжать игру даже после завершения сессии хоста. Это улучшение позволит избежать разрывов в матчах и сделает игру более удобной для участников.

Среди других улучшений ожидаются меры против читерства, о которых сообщали геймеры. Разработчики активно работают над устранением проблем, таких как подглядывание за картами и манипуляции с персонажами. В следующем обновлении они обещают внедрить эффективные контрмеры, чтобы обеспечить честную игру и сохранить интерес к Liar's Bar.