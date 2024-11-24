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Несколько вторжений дронов произошло над базами истребителей ВВС США в Англии
Над авиабазами ВВС США в Англии произошло несколько инцидентов с проникновением беспилотников.

Как сообщило издание The War Zone, 20 ноября над авиабазой Лейкенхит в Англии зафиксировали несколько беспилотников. Эти дроны различались по размеру и конструкции, что вызвало обеспокоенность среди военных. Представитель Военно-воздушных сил США в Европе подтвердил, что БПЛА активно отслеживали, и на данный момент ни одно из вторжений не угрожало ни жителям базы, ни критически важной инфраструктуре.

Появились неподтвержденные сообщения о том, что истребители F-15E были подняты в воздух для перехвата дронов. Однако ВВС не подтвердили эти данные, оставляя вопросы о том, насколько серьезно инцидент повлиял на операции базы. В ответ на запросы The War Zone о мерах безопасности, представители USAFE заявили, что не обсуждают детали своих операций, но подчеркивают важность защиты своих объектов.

Авиабаза Лейкенхит играет ключевую роль в военной стратегии США в Европе. Здесь размещены истребители четвертого и пятого поколения, включая F-35A и F-15E. The War Zone акцентирует внимание на том, что данный инцидент поднимает вопросы о безопасности таких стратегически важных объектов, особенно в свете растущей активности беспилотников вблизи военных баз США.

Интересно, что британская газета Evening Standard сообщила о том, что дроны появлялись в течение трех дней над разными военными объектами: «В ходе инцидентов, произошедших в период с 20 по 22 ноября, беспилотники были замечены над ВВС Лейкенхит, ВВС Милденхолл и ВВС Фелтвелл».

Сообщается, что ФБР начало расследование, чтобы выяснить происхождение беспилотников и причины их появления в этом районе.

#безопасность #дроны #беспилотники #англия #ввс сша
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