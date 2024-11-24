После недавнего заявления главы «Рособоронэкспорта» о подписании контракта на истребитель Су-57 начались активные обсуждения о потенциальном заказчике. Алжир рассматривают как главного кандидата на покупку этого передового самолета.

13 ноября глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил о подписании контракта на поставку истребителя Су-57 иностранному клиенту. Это заявление вызвало волну спекуляций среди западных экспертов и журналистов о том, кто же станет первым зарубежным оператором этого самолета. Наиболее часто в разговоре упоминают Алжир, который уже давно рассматривает возможность приобретения Су-57.

X-аккаунт (заблокирован в РФ) KAD-GHANI утверждает, что Алжир является первым иностранным оператором Су-57, проводя историческую параллель с приобретением Алжиром МиГ-25 лет назад. «Алжир снова творит историю! Первый покупатель МиГ-25, теперь первый экспортный покупатель Су-57», — пишет Кад-Гани в посте. KAD-GHANI называет себя алжирским блогером, военным аналитиком и специалистом по разведке в открытых источниках. Однако он не указывает никаких источников и не раскрывает, откуда взялась информация, что не позволяет проверить ее на достоверность.

В западных СМИ все же рассматривают данную версию и заявляют, что Алжир может быть потенциальным покупателем. Эта страна имеет стратегические интересы в регионе, где военное превосходство становится ключевым фактором. Алжир уже укрепляет свои оборонные позиции, особенно в свете активизации марокканских вооружений, получаемых из США и Израиля. Утверждается, что Су-57, с его скрытными характеристиками и передовыми боевыми возможностями, может дать Алжиру значительное преимущество.

Некоторые аналитики отмечают, что Алжир имеет технические преимущества для интеграции Су-57 в свои Вооруженные силы. У страны уже существует необходимая инфраструктура и опыт обслуживания, что делает этот процесс более налаженным по сравнению, например, с Ираном, который также проявляет интерес к истребителю, но сталкивается с большими сложностями из-за международной изоляции.

Слухи о сделке с Алжиром активно обсуждаются в западных СМИ, однако официального подтверждения пока нет. Тем не менее, интерес к этому вопросу растет, и многие зарубежные эксперты уверены, что Алжир действительно может стать первым иностранным покупателем Су-57, повторив исторический путь, проложенный ранее с МиГ-25.