Блогер под ником fsd_adv_family протестировал Tesla Cybertruck, обеспечив электроэнергией свой дом на 48 часов.

Блогер fsd_adv_family опубликовал пост, в котором рассказал о своем эксперименте с Tesla Cybertruck. В его доме площадью 464 квадратных метра из-за экстремальных погодных условий должны были отключить электроэнергию. Перед отключением блогер зарядил пикап до 96% и подключил его к электросети своего обесточенного дома, в котором проживало шесть человек. Интересно, что в этот момент в доме работали два холодильника, морозильник, телевизор и множество мелких приборов, включая светодиодные лампы и кофеварку.

На протяжении 48 часов Cybertruck обеспечивал дом электроэнергией, сохранив при этом 51% заряда. В комментариях к посту пользователи делились своими впечатлениями, утверждая, что также используют Cybertruck для питания своих домов и теряют лишь около 1% мощности в час.

Интересно, что батарея Cybertruck состоит из 1344 элементов и имеет общую емкость 123 кВт·ч. Каждый элемент весит около 721 кг, что составляет 24% от общего веса автомобиля. Плотность энергии батареи достигает 0,17 кВт·ч/кг, что неплохо для электромобиля.

Кроме того, новый аккумулятор 4680, используемый в Cybertruck, обладает на 10% большей плотностью энергии по сравнению с предыдущими версиями Tesla. Этот эксперимент не только подтвердил возможности Cybertruck, но и показал, как электромобили могут стать важными помощниками в повседневной жизни.