Число автомобилей в Чэнду, Сычуань, перевалило за 6 миллионов, что стало толчком для внедрения беспилотной парковки. Новый проект сочетает технологии искусственного интеллекта с удобством автоматической парковки.

В городе Чэнду (Китай), где количество автомобилей превысило 6 миллионов, стартовал проект, который может изменить представление о парковке. Местные власти и компании, такие как Yibo Technology, внедряют сценарий автономной парковки (AVP), позволяющий автомобилям парковаться без участия водителя. С помощью мобильного приложения, бортовой системы и специального оборудования, автомобили автоматически находят место и паркуются, следуя оптимальному маршруту.

Представьте себе: нажатием лишь одной кнопки на смартфоне ваш автомобиль самостоятельно заезжает на парковку, а затем, когда вы готовы уехать, он мгновенно выезжает навстречу. Это не фантастика, а реальность, которая уже начала тестироваться в Чэнду. Заместитель генерального директора Yibo Technology, Чжан Вэйхуа, сообщил, что после завершения функциональных испытаний специалисты проведут проверку безопасности системы.

Планируется, что к концу следующего года некоторые жители города смогут опробовать эту инновацию. Кроме того, после успешного тестирования, проект постепенно распространится на другие районы и промышленные парки провинции Сычуань. Ожидается, что к следующему году доступ к беспилотной парковке получат как минимум три ключевые парковки.

Посмотреть видео, рассказывающее о работе над данным проектом, можно здесь.