Valve активно трудится над новой частью культовой серии Half-Life, известной под кодовым названием "Half-Life X". Игра обещает удивить игроков не только новыми механиками, но и усовершенствованным искусственным интеллектом.

Слухи о разработке Half-Life 3, известной под кодовым названием Half-Life X, снова заполнили интернет. Тайлер МакВикер, известный инсайдер, сообщил, что Valve внедряет в игру механизмы разрушения вокселей. Эта технология, ранее использованная в отмененном проекте Arty, позволит игрокам сносить здания и взаимодействовать с окружением на совершенно новом уровне. Представьте себе, как вы разрушаете стены, создавая свои собственные пути в игре. Это добавляет элемент свободы и стратегии, который так важен для современного игрового процесса.

Но не только разрушение вокселей привлекает внимание. Valve также сосредоточилась на улучшении искусственного интеллекта. Неигровые персонажи получат обновленное поведение, включая механики противостояния, что сделает их более реалистичными и непредсказуемыми. Игроки столкнутся с врагами, которые будут адаптироваться к их действиям, создавая уникальные и напряженные ситуации.

Несмотря на все новшества, игра сохранит линейный дизайн уровней, унаследованный от предыдущих частей. Повествование и погружение остаются в центре внимания, что позволяет сохранить дух оригинальной серии. Valve делает ставку на качественный сюжет и атмосферу, а не на открытый мир, который может отвлечь от основного сюжета.

Half-Life 3 обещает стать долгожданным продолжением, которое сочетает инновации и проверенные временем механики.