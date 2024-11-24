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BYD вчера выпустила версию 2.5.3 OTA push для 23 моделей электромобилей Denza D9
Оптимизации охватывают множество аспектов, включая улучшенную функциональность голосового управления.

Китайский автопроизводитель BYD представил обновление 2.5.3 OTA push для 23 моделей своих электромобилей Denza D9. Это обновление добавляет четыре ключевые функции и 13 оптимизаций, которые значительно улучшают пользовательский опыт. Теперь водители могут наслаждаться полносценарными интеллектуальными голосовыми вопросами и ответами, что делает взаимодействие с автомобилем более естественным и интуитивным.

Новые функции включают обратный отсчет светофора и скорость зеленой волны на платформе Amap. Водители получают возможность подключать несколько автомобилей, что позволяет легче управлять несколькими транспортными средствами. Система также предлагает быстрые команды для получения информации о гостиницах и достопримечательностях, а также интеграцию с функцией «сундук с сокровищами» Tengshi.

Обновление также включает всплывающее напоминание об отключении мобильных данных и голосовое сопровождение для ключа автомобиля NFC. Эти дополнения делают использование автомобиля более удобным и безопасным.

Оптимизации охватывают множество аспектов. Например, улучшили функциональность голосового управления, что позволяет системе быстрее реагировать на команды. Навигационная информация также претерпела изменения: обновленный стиль отображения и расположение делают ее более понятной. Важно отметить, что оптимизировали работу кондиционера в режиме сна, что увеличивает комфорт во время поездок.

Кроме того, обновление улучшило интерфейс пользователя, изменив цвета элементов управления и шрифтов, что делает его более привлекательным. Производительность UWB для мобильных телефонов также повысилась, что обеспечивает более надежное соединение.

Эти изменения отражают стремление BYD предоставить своим клиентам передовые технологии и комфорт, что делает Denza D9 одним из наиболее привлекательных предложений на рынке электромобилей.

#автомобили #обновление #byd #голосовые команды #denza d9
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