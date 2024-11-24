Оптимизации охватывают множество аспектов, включая улучшенную функциональность голосового управления.

Китайский автопроизводитель BYD представил обновление 2.5.3 OTA push для 23 моделей своих электромобилей Denza D9. Это обновление добавляет четыре ключевые функции и 13 оптимизаций, которые значительно улучшают пользовательский опыт. Теперь водители могут наслаждаться полносценарными интеллектуальными голосовыми вопросами и ответами, что делает взаимодействие с автомобилем более естественным и интуитивным.

Новые функции включают обратный отсчет светофора и скорость зеленой волны на платформе Amap. Водители получают возможность подключать несколько автомобилей, что позволяет легче управлять несколькими транспортными средствами. Система также предлагает быстрые команды для получения информации о гостиницах и достопримечательностях, а также интеграцию с функцией «сундук с сокровищами» Tengshi.

Обновление также включает всплывающее напоминание об отключении мобильных данных и голосовое сопровождение для ключа автомобиля NFC. Эти дополнения делают использование автомобиля более удобным и безопасным.

Оптимизации охватывают множество аспектов. Например, улучшили функциональность голосового управления, что позволяет системе быстрее реагировать на команды. Навигационная информация также претерпела изменения: обновленный стиль отображения и расположение делают ее более понятной. Важно отметить, что оптимизировали работу кондиционера в режиме сна, что увеличивает комфорт во время поездок.

Кроме того, обновление улучшило интерфейс пользователя, изменив цвета элементов управления и шрифтов, что делает его более привлекательным. Производительность UWB для мобильных телефонов также повысилась, что обеспечивает более надежное соединение.

Эти изменения отражают стремление BYD предоставить своим клиентам передовые технологии и комфорт, что делает Denza D9 одним из наиболее привлекательных предложений на рынке электромобилей.