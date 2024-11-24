Китайская компания Loongson теперь поставляет свои чипы на космическую станцию Tiangong.

Стало известно, что китайский производитель микросхем Loongson отправил свои чипы на космическую станцию Tiangong. Новейший грузовой корабль Tianzhou-8 доставил шесть тонн материалов и успешно состыковался с станцией всего за три часа.

Чипы, установленные на борту, разработаны с использованием нераскрытого "продвинутого" технологического узла. Хотя детали о процессорах остаются скромными, предполагается, что они основаны на модифицированной архитектуре MIPS ISA. Это делает их конкурентоспособными с аналогичными продуктами Intel и AMD, что важно для Китая, стремящегося к самодостаточности в высоких технологиях.

Новая вычислительная платформа выполняет множество задач, таких как идентификация источников наземного излучения и мониторинг электромагнитного излучения, отражаемого Землей. Чипы Loongson способны работать в экстремальных условиях космоса, включая высокую радиацию и ограниченные энергетические ресурсы. Они также оснащены системами самотестирования, что позволяет им обеспечивать надежную работу на орбите.

Эта инициатива не только демонстрирует технологический прогресс Китая, но и снижает зависимость от зарубежных поставок, что особенно актуально в свете текущих геополитических напряжений. Успешное внедрение чипов на космической станции сигнализирует о том, что Китай уверенно движется к укреплению своих позиций на международной арене высоких технологий.