OpenAI, возможно, ведет переговоры с Samsung о внедрении своих технологий искусственного интеллекта на устройства Galaxy. Это сотрудничество может изменить правила игры на рынке поисковых систем и составить серьезную конкуренцию Google.

OpenAI активно расширяет свое влияние, стремясь занять новые ниши в технологической отрасли. На этот раз компания, по-видимому, ведет переговоры с Samsung о внедрении своих возможностей искусственного интеллекта в устройства Galaxy. Этот шаг может стать настоящим вызовом для Google, который уже долгое время доминирует на рынке поисковых систем.

Недавние новости о запуске SearchGPT и планах OpenAI создать собственный веб-браузер подогревают интерес к компании. Аналитики уверены, что такое сотрудничество с Samsung не только укрепит позиции OpenAI, но и изменит ландшафт цифровых технологий. Samsung, в свою очередь, уже использует технологии ИИ Google, и переход на решения OpenAI может вызвать серьезные последствия для гиганта.

Некоторые эксперты указывают на то, что Google сталкивается с давлением со стороны регулирующих органов. Министерство юстиции США активно расследует монополистические практики компании, что создает дополнительные риски для ее будущего. В условиях растущей конкуренции OpenAI может занять освободившуюся нишу, если Samsung решит перейти на их технологии.

Несмотря на отсутствие официальных комментариев от обеих компаний, слухи о возможном партнерстве становятся все громче. Если OpenAI действительно начнет интеграцию своих решений в устройства Samsung, это не только повысит их конкурентоспособность, но и создаст новую волну соперничества в мире технологий. Интересно, как отреагирует Google на эти изменения и какие шаги предпримет, чтобы сохранить свои позиции.