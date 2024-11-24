Президент США Джо Байден призвал свою администрацию удвоить усилия в реализации ключевых инициатив перед приходом Дональда Трампа. Важная цель — выделение $7 миллиардов для поддержки Украины и сохранение достигнутых успехов.

Джо Байден, осознавая приближающуюся смену власти, активно мобилизует свою команду для достижения максимальной продуктивности. Президент ясно обозначил приоритеты, на которые следует обратить внимание в оставшееся время до инаугурации Дональда Трампа. По информации Financial Times, Байден требует от своих советников сосредоточиться на реализации как внутренних, так и внешних инициатив.

Одной из ключевых задач стало утверждение федеральных судей. Байден уже назначил более 200 кандидатов и теперь настаивает на быстром утверждении оставшихся. Он стремится создать долгосрочное влияние на судебную систему, что может оказать значительное воздействие на политику США в будущем.

Кроме того, президент хочет продолжить работу над проектами в области производства и инфраструктуры. Министр торговли США Джина Раймондо подтвердила планы по использованию почти всех $50 миллиардов, выделенных на развитие производства чипов. Из этой суммы $39 миллиардов пойдут на стимулирование отрасли, а оставшиеся $11 миллиардов — на исследования и разработки. Эти меры направлены на укрепление позиций США в высоких технологиях и уменьшение зависимости от иностранных поставок.

Внешняя политика также не осталась без внимания. Байден планирует выделить $7 миллиардов на летальное оружие для Украины. Он намерен изменить политику в отношении поставок американского оружия, что может вызвать резкую реакцию со стороны Трампа, который критиковал военную помощь Украине и обещал отменить ее.

Инаугурация Трампа намечена на 20 января, и администрация Байдена спешит завершить важные дела, чтобы оставить след в истории. Каждый шаг и каждое решение в эти недели имеют огромное значение, и Байден стремится сделать все возможное, чтобы усложнить президентство Трампа, который во многом не согласен с его подходами к управлению Соединенными Штатами.