Индия запускает амбициозную программу поддержки местных производителей электроники с общим объемом инвестиций до 5 миллиардов долларов. Эта инициатива направлена на развитие производства мобильных телефонов и комплектующих, что укрепит позиции страны на мировом рынке.

Индийское правительство анонсировало значительные стимулы для местных производителей электроники, выделив до 5 миллиардов долларов на поддержку производства мобильных телефонов, ноутбуков и других компонентов. Эта инициатива, согласно сообщению Reuters от 22 ноября, станет важным шагом для укрепления местной электронной промышленности.

За последние шесть лет Индия продемонстрировала впечатляющий рост в производстве электроники. Объем производства увеличился с менее чем 50 миллиардов долларов в 2018 году до ожидаемых 115 миллиардов долларов в 2024 году. Такой скачок стал возможен благодаря привлечению международных компаний, таких как Apple и Samsung, которые активно инвестируют в индийский рынок. В результате Индия заняла четвертое место в мире по производству смартфонов.

Индийские чиновники подчеркивают, что новая программа не только повысит стоимость и устойчивость производственной цепочки, но и будет способствовать локализации производства ключевых компонентов, таких как печатные платы. Ожидается, что запуск программы состоится в течение ближайших двух-трех месяцев, и она охватит как местные, так и иностранные компании.

Панкадж Мохиндро, председатель Индийской ассоциации мобильной и электроники, отметил, что эта схема будет своевременной и даст мощный импульс для местного производства. Он уверен, что она заложит основу для глобального производства электроники, способствуя дальнейшему развитию сектора и созданию рабочих мест.