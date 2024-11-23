Российские вооруженные силы провели масштабные атаки на украинские военные объекты, поразив 149 районов. В результате действий уничтожен самолет МиГ-29, а также повреждена инфраструктура военных аэродромов.

В условиях продолжающейся специальной военной операции на Украине напряжение на фронте сохраняется. Недавние удары российских войск подчеркивают активизацию военных операций и нацелены на ключевые объекты противника.

23 ноября Министерство обороны России сообщило о проведении масштабных атак на военные аэродромы и скопления украинских сил в 149 районах. Удары наносились с использованием оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии. В результате этих действий была повреждена важная военная инфраструктура, а также уничтожен самолет МиГ-29, что свидетельствует о значительных потерях для украинских вооруженных сил.

Министерство РФ подчеркнуло, что такие операции направлены на снижение боеспособности противника и подрыв его военной мощи. Удары по аэродромам и другим стратегическим объектам становятся частью более широкой стратегии, направленной на изменение хода конфликта.