Астрономы зафиксировали мощную ударную волну, вызванную столкновением галактики NGC 7318b с четырьмя соседями.

В мире астрономии произошло необычное событие, которое привлекло внимание ученых. Галактика NGC 7318b, мчащаяся со скоростью 3,2 миллиона километров в час, врезалась в четыре своих соседа, создав мощную ударную волну. Это явление похоже на звук, который издает реактивный истребитель, когда он преодолевает звуковой барьер.

Событие развернулось в Квинтете Стефана — уникальной группе из пяти галактик, находящейся примерно в 290 миллионах световых лет от Земли. Данный квинтет, открытый Эдуардом Стефаном в XIX веке, стал первым компактным скоплением галактик, когда-либо зафиксированным астрономами. Его участники находятся в постоянном взаимодействии.

Астрономы надеются, что изучение ударной волны, вызванной NGC 7318b, поможет раскрыть тайны бурной эволюции галактик. Марина Арнаудова из Университета Хартфордшира описывает это столкновение как «огромное межгалактическое поле мусора». Когда NGC 7318b врезалась в соседние галактики, она сжала газ и плазму, активировав их и заставив светиться на радиочастотах. Это могло запустить процесс звездообразования.

Ученые использовали спектрограф WEAVE на телескопе Уильяма Гершеля для анализа этого уникального явления. Он позволил разбить свет на составные части и изучить остатки космического мусора, а также следы ионизированного газа, оставленные ударной волной. Эти данные помогут астрономам лучше понять, как столкновения и слияния формировали галактики, которые мы наблюдаем сегодня.

Квинтет Стефана продолжает оставаться объектом пристального внимания ученых. Столкновения, происходящие в этой системе, предоставляют редкую возможность увидеть, как галактики взаимодействуют в реальном времени. В будущем NGC 7318b, вероятно, сольется с одним из своих соседей, но это произойдет не раньше, чем через миллионы лет.