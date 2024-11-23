Средняя стоимость подержанных китайских автомобилей в России снизилась до 1,95 млн рублей. Объявлений о продаже стало больше, но доля китайцев на рынке все еще небольшая.

На фоне изменения рыночной ситуации, китайские автомобили с пробегом становятся все доступнее для российских автолюбителей.

Согласно данным «Авито Авто», средняя цена подержанных китайских автомобилей в России упала до 1,95 миллиона рублей, что на 19,1% меньше по сравнению с прошлым годом. Несмотря на то, что китайцы составляют лишь 5% от общего объема вторичного рынка, количество предложений о продаже увеличилось на 39,2% за октябрь.

Среди китайских брендов наибольшей популярностью пользуется Chery, которая занимает 22% рынка, за ней следует Geely с 21,6%. На третьем месте — Lifan с 10,3%, а Haval и Great Wall делят четвертое и пятое места с по 7,3% спроса. Самым востребованным автомобилем стал кроссовер Chery Tiggo (T11), который занимает 6,1% рынка. В тройку лидеров также вошли Geely Monjaro и Coolray.

Интересно, что спрос на премиальный кроссовер LiXiang L7 вырос в 2,1 раза. Однако, несмотря на увеличение числа предложений, доля китайских автомобилей с пробегом на рынке остается невысокой, что связано с недавней экспансией китайских марок и нехваткой информации о них, как отметила Анастасия Докучаева из «Авито Авто».